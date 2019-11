Messe da parte le esaltanti prove in Champions League contro Olympiakos e Inter, Bayern Monaco e Borussia Dortmund si apprestano ad affrontarsi in questo big match di Bundesliga 2019/20, valido per la 10a giornata. Sarà la prima partita da tecnico dei bavaresi per Flick, subentrato all’esonerato Niko Kovac dopo il 5-1 di Francoforte. Come inizio non c’è male potrebbe dire data la pericolosità e il grande stato di forma che il Borussia Dortmund sta vivendo in questo momento. La squadra di Favre è al secondo posto in classifica e ha dato spettacolo nella sfida vinta in rimonta contro l’Inter di Conte al Signal Iduna Park. Gli osservati speciali di questa partita saranno senz’altro Robert Lewandowski e Achraf Hakimi. Il polacco è una macchina da gol inarrestabile: già 21 reti stagionali in 16 presenze. Il marocchino – in prestito dal Real Madrid – invece si sta ritagliando un ruolo da protagonista indiscusso, sia in Germania che in Champions dove ha letteralmente messo in crisi tutta l difesa dell’Inter in Champions League. Realizzando poi una doppietta. Calcio d’inizio ore 18:30, sabato 9 novembre.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund streaming e diretta tv, dove vedere Bundesliga 9 novembre

Il match valido per la 10a giornata di Bundesliga, Bayern Monaco-Borussia Dortmund, in programma sabato 9 novembre alle ore 18:30, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport. La piattaforma tv mette a disposizione degli abbonati anche l’applicazione Sky Go, facilissima da scaricare e che permette di vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc. Buon divertimento!