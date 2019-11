Belgio-Cipro streaming gratis e diretta Tv Qualificazioni Europei 2020: dove vedere il match del 19/11

Martedì 19 Novembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la prima fase delle Qualificazioni agli Europei 2020 tra Belgio-Cipro. Le due compagini si sfideranno allo Stadio King Baudouin di Bruxelles. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due vittorie consecutive nelle ultime due gare del girone di qualificazione. Il Belgio, infatti, ha vinto per 2-0 in trasferta contro il Kazakistan ed ha vinto per 4-1, sempre in trasferta, contro la Russina. Cipro, invece, è reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due gare. Cipro, infatti, ha perso in casa per 5-0 contro la Russia ed ha perso, sempre in casa, per 2-1 contro la Scozia.

Tra le due squadre ci sono ben dodici precedenti. Si registrano, a tal proposito, ben undici vittorie del Belgio ed un solo pareggio. Il Belgio, inoltre, ha siglato contro la Nazionale cipriota 28 gol. Cipro, invece, appena 3 gol all’attivo contro il Belgio.

Belgio-Cipro: streaming gratis e diretta Tv

Il match Belgio-Cipro in programma sabato 16 Novembre alle ore 18:00, non dovrebbe essere garantito da alcuna emittente e non si segnala nemmeno, al momento, una diretta streaming video per la gara europea. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network dei due club. Seguiranno comunque aggiornamenti in merito.