BIGLIETTI ATALANTA-MANCHESTER CITY: L’ATTESA STA PER FINIRE – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di mercoledì contro il Manchester City di Guardiola in UEFA Champions League. Una partita che sulla carta sembra scontata, ma il pallone è rotondo e può accadere di tutto e di più. I nerazzurri sono ancorati a zero punti dopo tre partite, ma possono ancora qualificarsi per il terzo posto: per entrare direttamente in Europa League. Si prospetta sicuramente una grandissima battaglia e il popolo atalantino non vede l’ora di sostenere la squadra fino alla fine. Ecco la situazione per quanto riguarda i biglietti per la partita in quel di San Siro mercoledì sera.

BIGLIETTI ATALANTA-MANCHESTER CITY: LA SITUAZIONE ATTUALE

BIGLIETTI ATALANTA-MANCHESTER CITY / I SETTORI ANCORA A DISPOSIZIONE – A San Siro si prospetta il tutto esaurito, ma c’è ancora qualche posto a disposizione. Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket, ci sono gli biglietti per Atalanta-Manchester City: più precisamente nel secondo anello rosso (€ 63,30) e nell’arancio laterale (verso il primo blu al costo di €89,68). Mancano soltanto due giorni e in molti si faranno avanti nelle varie ricevitorie di Bergamo e provincia (oppure online) . Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore giornaliere.