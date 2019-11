BIGLIETTI ATALANTA-MANCHESTER CITY: L’ATTESA STA FINENDO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domani contro il Manchester City di Guardiola: una partita apertissima nonostante sulla carta sia scontata. La palla è rotonda e può accadere di tutto: specialmente in una squadra come la Dea che va in campo con l’obbiettivo di vincere ogni match. I nerazzurri sono ancora ancorati a zero punti dopo tre partite nel girone di UEFA Champions League, ma l’esito è completamente aperto sotto tutti i punti di vista (ovviamente dipende tutto dai bergamaschi). Si prospetta il tutto esaurito in quel di San Siro: ecco la situazione attuale sui biglietti atalantini per la sfida casalinga contro il Manchester City.

BIGLIETTI ATALANTA-MANCHESTER CITY: LA SITUAZIONE

BIGLIETTI ATALANTA-MANCHESTER CITY: ANCORA QUALCHE POSTO DISPONIBILE – Come citato nell’introduzione iniziale, si prospetta il tutto esaurito in quel di San Siro, ma allo stesso tempo rimane ancora qualche biglietto disponibile: secondo anello rosso (settore già aperto e al prezzo di €63,30) e il primo anello laterale arancio (costo €89,68). Mancano solo 24 ore all’inizio del match (inizierà alle ore 21:00 di domani): ovviamente molti faranno le dovute (e classiche) valutazioni dell’ultimo momento, ma essa è una grande opportunità per vedere una partita assolutamente spettacolare.