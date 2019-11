Bisceglie-Bari. Alle ore 17.30 allo stadio ‘Gustavo Ventura’ il Bisceglie di mister Sandro Pocheschi ospita il Bari di Vincenzo Vivarini, il match è valido per la 14.a giornata del campionato di Serie C, girone C. I nerazzurri non stanno vivendo un buon momento complice anche la difficile situazione societaria, infatti occupano la 18.a posizione in piena zona retrocessione con appena 10 punti in classifica (2 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte) ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Virtus Francavilla in trasferta e Teramo in casa, gare entrambe perse per 1-0. I ‘galletti’ rispetto ai padroni di casa vivono una situazione di classifica completamente diversa, infatti i biancorossi occupano la 5.a posizione con 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci da due pareggi consecutivi contro il Catania in trasferta per 0-0 e la Vibonese per 2-2 al ‘San Nicola’. Bari che dall’arrivo di Vivarini in panchina non ha mai perso (4 vittorie e 4 pareggi in 8 gare) ma a Bisceglie vuole ritornare alla vittoria per avvicinarsi nelle primissime posizioni, considerando che la Reggina si sta dimostrando un vero e proprio rullo-compressore in questo campionato. Su Bisceglie-Bari si è espresso il doppio ex della gara, Nunzio Zavettieri, dichiarando: “Sicuramente sarà una bella partita, con un grande pubblico al seguito. Sarà una gara piuttosto combattuta con il Bari che farà la partita, mentre il Bisceglie dovrà sfruttare al meglio le occasioni che capiteranno. Questo girone è molto complicato ma il Bari ha le carte in regole per giocarsi la promozione diretta. Anche il Bisceglie con la pazienza e la determinazione può raggiungere il suo obiettivo, ma ci sarà da faticare”. (tuttocalciopuglia.com).

Bisceglie-Bari sarà arbitrata dal signor Paride Tremolada della sezione di Monza, mentre i suoi assistenti saranno i signori Riccardo Vitali della sezione di Brescia e Massimo Salvalaglio della sezione di Legnano.

Bisceglie-Bari, come seguire il match in tv e streaming

Bisceglie-Bari, match di Coppa Italia di Serie C sarà visibile in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Per quanto riguarda la Coppa Italia, non sarà necessario avere l’abbonamento ma basterà semplicemente inserire le proprie credenziali e guardare il match in modalità completamente gratuita.