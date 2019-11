Bologna-Inter streaming gratis e diretta tv Serie A, dove vedere match 2 novembre

Bologna-Inter. Sabato 2 novembre allo ore 18 allo stadio ‘Dall’Ara’ il Bologna di Sinisa Mihajlovic (in panchina dovrebbe andarci il suo vice) ospita l’Inter di Antonio Conte, per il secondo anticipo dell’ 11.a giornata di Serie A. I rossoblu occupano la 10.a posizione con 12 punti in classifica (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta della ‘Sardegna Arena’ contro il Cagliari, gara terminata 3-2 in favore dei sardi. I nerazzurri, invece, sono in 2.a posizione con 25 punti all’attivo (8 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta) e sono reduci dalla sofferta vittoria esterna del ‘Rigamonti’ contro il Brescia, gara terminata 1-2 per gli uomini di Conte. Bologna che davanti al proprio pubblico ha sempre fatto bene, infatti i felsinei hanno vinto 2 volte, hanno pareggiato 1 volta e perso 1 volta, dunque l’impianto degli emiliani pare essere un vero fortino, ma è anche vero che i nerazzurri in questo campionato in trasferta hanno sempre vinto, infatti sono 5 i successi esterni dell’Inter. Per questo incontro, il ‘Dall’Ara’ risponderà presente, nfatti si va verso il tutto esaurito.

Bologna-Inter, le probabili formazioni. QUI BOLOGNA- Gli emiliani si schiereranno con il 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali; i due terzini saranno Mbaye e Krejci con Bani e Denswil che formeranno la coppia centrale; in mediana spazio a Poli e Svanberg; alle spalle dell’unica punta Palacio giocheranno Orsolini, Soriano e Sansone. QUI INTER- Antonio Conte ripartirà dal suo consueto 3-5-2 con capitan Handanovic in porta; i tre centrali dovrebbero essere Bastoni (dovrebbe rimpiazzare Godin), De Vrij e Skriniar; i due esterni saranno Candreva e Biraghi, in vantaggio su Asamoah con Gagliardini, Brozovic e Barella in mezzo al campo; i due attaccanti saranno Lautaro e Lukaku.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Denswil, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

Bologna-Inter, come seguire il match in tv e streaming

Bologna-Inter, info diretta tv e streaming. Questo anticipo dell’ 11.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Bologna-Inter, i precedenti. Nella passata stagione l’Inter s’impose al ‘Dall’ Ara’ con un netto 0-3 grazie alle reti di Nainggolan al 67′, Candreva all’ 82′ e Perisic all’ 85, match che si giocò il 1° settembre del 2018 ma nella gara di ritorno a San Siro del 3 febbraio del 2019 i felsinei espugnarono Milano per 0-1 grazie alla rete al 33′ di Santander.