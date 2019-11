Il Bologna di Sinisa Mihajlovic non sta vivendo un momento positivo e domenica contro il Parma, si ritroverà ad affrontare una delle formazioni più in forma del campionato di Serie A. Infatti, il Parma di D’Aversa è all’ottavo posto in campionato: addirittura a sole due lunghezze dal Napoli di Ancelotti, settimo con 19 punti. Una stagione al di sopra delle aspettative per i gialloblu, che fanno del collettivo la loro forza principale assieme alle giocate in velocità. Il Bologna può in parte sorridere per via dell’ottima prova fornita da Orsolini in Nazionale, dov’è andato a segno per la prima volta contro l’Armenia nella goleada da parte degli uomini di Mancini. Vittoriosi per 9-1. La partita si preannuncia avvincente e molto intensa, soprattutto per Mihajlovic che è ancora alle prese con la sua battaglia per sconfiggere la leucemia. I calciatori dovranno rialzare la testa dopo quest’ultimo periodo negativo in campionato, ma l’avversario che avranno difronte non sarà dei più agevoli. Calcio d’inizio ore 12:30, domenica 24 novembre.

Bologna-Parma streaming e diretta tv, dove vedere Serie A domenica 24 novembre

Il match valido per la 13a giornata di Serie A 2019/20, Bologna-Parma, in programma domenica 24 novembre alle ore 12:30, sarà tramesso in diretta tv e in esclusiva su DAZN, canale DAZ1 al canale 209 di Sky. Per coloro che vogliano vedere la partita in streaming, DAZN offre la possibilità di guardare il match anche in questo formato tramite la propria applicazione il sito web ufficiale. Buona visione!