Bologna, Sabatini: “Ibrahimovic? Verrebbe per Sinisa”

Durante il post partita di Bologna-Inter è intervenuto anche il direttore dell’area tecnica Walter Sabatini rilasciando importanti dichiarazioni in merito ad un possibile ingaggio a gennaio di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

“E’ nato tutto dal rapporto tra il giocatore e Mihajlovic. Vorrebbe venire per dargli una mano, e noi faremo di tutto perchè questo accada, sono un amante dell’utopia.” Detto ciò poi si è soffermato sull’esito della partita che ha visto il Bologna uscire sconfitto all’ultimo istante per un rigore decisivo di Lukaku criticando l’operato dell’arbitro La Penna: “Abbiamo perso una partita che non volevamo e dovevamo perdere. Due minuti prima si è sorvolato su un fallo ai danni di Palacio che poteva essere da rigore, ma come minimo ci stava anche la punizione dal limite e chissà cosa sarebbe potuto accadere. Era un fallo chiaro ed evidente. Il rigore per l’Inter, risibile: Martinez trattiene la gamba, è un tuffetto. Ho sentito addirittura Conte, un tecnico e una persona che stimo, lo ringrazio per i complimenti fatti alla mia squadra, ma delegittimare la nostra rete con un autogol non mi sembra corretto: a me è sembrato un gran bel goal frutto di una giocata bella e armoniosa: noi non siamo una squadra di guitti e teatranti, siamo una squadra per bene”.

Un ottimo Bologna quello visto in campo ieri come nelle precedenti ma purtroppo si evidenziano errori gravi dei singoli che compromettono gli esiti finali di gara. I presupposti per migliorare comunque ci sono.