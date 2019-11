Borussia Dortmund-Inter streaming e diretta tv in chiaro? Youth League, dove vedere match 5 novembre

Borussia Dortmund-Inter, Youth League. Quarto impegno in questa Youth League per l’Inter di Armando Madonna che domani martedì 5 novembre sarà impegnata in trasferta contro i tedeschi del Borussia Dortmund per la 4.a partita del Gruppo F, calcio d’inizio alle ore 14. Alla stessa ora il Barcellona riceve alla ‘Ciutat Esportiva Joan Gamper’ i cechi dello Slavia Praga. La situazione del Gruppo F vede proprio i nerazzurri al comando di questo girone a punteggio pieno con 9 punti conquistati nelle tre gare precedenti, nell’ultimo match i nerazzurri hanno battuto proprio il Borussia Dortmund con il netto punteggio di 4-1. A contendersi la 2.a posizione del raggruppamento ci sono Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga con tutte e tre le formazioni con 3 punti all’attivo. Attualmente i blaugrana sono davanti con una migliore differenza reti (0) rispetto ai tedeschi (-3) e ai cechi (-7). Per quanto riguarda il match d’andata giocato a Sesto San Giovanni i nerazzurri erano andati sotto all’ 8 con Moukoko, al 24′ con Persyn l’Inter perveniva al pareggio e poi al 31′ con Fonseca, figlio di Daniel ex calciatore della Juve, completava la rimonta. Nella ripresa lo stesso Fonseca realizzava la personale tripletta tra il 46′ ed il 49′ della seconda frazione di gioco. Borussia Dortmund-Inter sarà arbitrata dallo svedese Mohammed Al-Hakim, coaudiuvato da Fredrik Klyver e Mahbod Beigi (entrambi svedesei), mentre il quarto uomo sarà il tedesco Nicolas Winter.

Borussia Dortmund-Inter, come seguire il match in tv e streaming

Borussia Dortmund-Inter, info diretta tv e streaming. Borussia Dortmund-Inter della Uefa Youth League salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora sarà trasmessa in differita alle ore 16 sul canale 20 del digitale terrestre in chiaro. Alle ore 18 verrà trasmesso sempre in differita l’impegno dell’altra italiana, il Napoli, che ospiterà gli austriaci del Salisburgo. Inoltre questo match dell’Inter e tutti i match della Uefa Youth League saranno visibili sul sito della Uefa, Uefa.Tv.