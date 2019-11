Bosnia – Italia streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 15 Novembre

Penultima giornata delle qualificazioni di Euro2020 con gli azzurri di Mancini, già qualificati, sfideranno al Bosnia che ha bisogno di vincere.

BOSNIA – ITALIA , LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Ultime giornate per le qualificazioni ad Euro2020 con la sfida tra Bosnia – Italia sfida importante per i padroni di casa che devono assolutamente vincere per sperare ancora nella qualificazione. Mancini, già qualificato, vuole la 10 vittoria di fila per superare il record stabilito da Vittorio Pozzo ( 9 vittorie consecutive): il tecnico degli azzurri si affiderà al suo solito 4-3-3 con Donnarumma chiamato a difendere la porta azzurra con Acerbi e Bonucci centrali e Emerson Palmieri e Florenzi come terzini. In attacco preferito Belotti ad Immobile che sarà supportato da Insigne e Bernardeschi mentre a centrocampo Barella, Tonali e Jorginho. Il ct della Bosnia Prosinecki dovrebbe rispondere con un 4-1-3-2. Pjanic e il milanista Krunic, insieme a Cimirot, dovrebbe giocare alle spalle del tandem offensivo composto dalla coppia Dzeko-Visca.

Bosnia Italia è in programma alle ore 20.45 allo Stadion Bilino Polje di Zenica e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1 che, come sempre, trasmette le partite della Nazionale. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay per seguire il match comodamente in streaming dal proprio smartphone o dal tablet.