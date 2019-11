Più di 4745 giorni sono passati dal loro ultimo incontro e 13 anni dopo rieccoci qui a parlare di Brescia-Atalanta. Ovviamente basta già citare il nome della sfida stessa per capire in che situazione ci troviamo: folclore, agonismo, passione del tifo e tanta voglia di vincere. Certo, i tempi sono molto cambiati, ma per la gente rimarrà sempre riconosciuto come “il derby”: aldilà dei risultati sportivi.

BRESCIA-ATALANTA: 13 ANNI DOPO (TRA CRESCITE E ANNATE DIFFICILI) – Brescia-Atalanta è sempre stata una partita di cartello per gli appassionati di calcio: specialmente dalla fine degli anni 90/ inizio dell’era 2000. Infatti ne abbiamo viste di tutti i colori: l’eurogoal di Massimo Donati nel 2001, il famoso 3-3 con la corsa di Mazzone sotto la curva ospite, la coreografia “Mazzone allevatore“, la rovesciata di Doni nel 1999 e la famosa rovesciata di Zampagna nell’ultimo incontro disputato. In 13 anni i due club hanno cambiato tanto: l’Atalanta è passata dai Ruggeri alla famiglia Percassi arrivando fino in Champions League; il Brescia invece è stata stabilmente nella serie cadetta (contando della retrocessione nella stagione 2010/2011), ha affrontato la crisi negli ultimi anni della gestione Corioni, l’arrivo di Cellino e la promozione in Serie A. Entrambe sono nella massima categoria calcistica italiana, ma è evidente che i nerazzurri, a livello di risultati, siano superiori alle rondinelle per il grande salto che hanno fatto: la Dea è considerata una grande; i bresciani stanno cominciando un nuovo ciclo per ritornare ad essere stabilmente nel calcio che conta.

PER I TIFOSI NERAZZURRI È DA CONSIDERARE UN DERBY: ALDILÀ DEI RISULTATI – Aldilà dei risultati sul campo, per i tifosi nerazzurri Brescia-Atalanta è considerato da tutti come un vero e autentico derby sotto tutti i punti di vista. Certo ci sarà un clima particolare allo stadio Rigamonti, ma la soddisfazione di portare a casa un successo contro la più grande rivale di sempre non ha prezzo: staremo a vedere come si evolverà la situazione questo week end.