BRESCIA-ATALANTA: LA SITUAZIONE ATTUALE – I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono pienamente concentrati sulla sfida di sabato contro la Juventus capolista: appuntamento importante nella quale ci sono in palio punti importanti per la classifica. Nonostante ciò, oltre alle sfida di Champions contro la Dinamo, c’è anche il derby contro il Brescia allo stadio Rigamonti: la trasferta nerazzurra è stata momentaneamente “bloccata” per problemi riguardante l’ordine pubblico. Contesto che ha fatto molto discutere sotto tutti i punti di vista. Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione per la partita Brescia-Atalanta.

LA DECISIONE MOMENTANEA SUL DERBY – L’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, ha dichiarato ciò in vista del derby lombardo: “Per l’incontro Brescia-Atalanta, L’Osservatorio sospende il giudizio al fine di verificare i rischi connessi alla gara“. Ciò vuol dire anche la sospensione della vendita di biglietti da parte della società nerazzurra ai residenti bergamaschi. In poche parola una mazzata: soprattutto senza riscontrare il contesto attuale in termini sia di tifoseria che di sicurezza.

I TEMPI CAMBIANO, ANCHE IN UN DERBY – Quando si pensa ad un derby come Brescia-Atalanta non si fa altro che ricordare tutte quelle vicende a livello ultras e violenze allo stadio: per esempio l’inferno datato 1993, i casini a Bergamo del 1996 e 1998, fino ad arrivare ai primi anni 2000. Certo, è sempre una partita a rischio ma i tempi sono cambiati: c’è più maturità (aldilà di qualche testa di cocco) e di pensa solo a tifare. Prendere una decisione di questo tipo, vorrebbe dire cancellare tutto quel contorno che rende un derby affascinante: cori, colori, sfottò e voglia di sostenere la propria squadra. Allora come risolvere la questione? Semplice, aumentare le misure di sicurezza in modo che dall’arrivo dei tifosi dell’Atalanta a Brescia fino al ritorno, la procedura venga svolta in maniera ordinata e senza problemi. Staremo a vedere se la decisione sul derby verrà ribaltata nei prossimi giorni.