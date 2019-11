Cagliari-Fiorentina probabili formazioni, le scelte di Maran e Montella

CAGLIARI-FIORENTINA FORMAZIONI: UNA SFIDA MOLTO INTERESSANTE – Il Cagliari di Rolando Maran sta vivendo un momento magico: quarto posto in classifica e lanciato in piena zona Europa. La Sardegna sta vivendo un sogno ad occhi aperti e non vuole svegliarsi. Dall’altra parte c’è una Fiorentina alla ricerca di una vera e propria identità: certo, di per sé è una stagione tutto sommato buona, ma per raggiungere il settimo posto ci vuole ancora molto. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica e per nulla scontata. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni della sfida tra il Cagliari e i viola di Montella.

CAGLIARI-FIORENTINA FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

Per gli uomini di Rolando Maran spazio al classico 3-4-1-2 Joao Pedro a sostegno dell’unica punta Simeone. Rog, Nainggolan e Castro avranno il compito di sostenere al meglio il centrocampo rossoblu. Chiavi della difesa affidate a Klavan e Pisacane. La Fiorentina affronterà i sardi con un 3-5-2 con l’attacco formato da Boateng e Chiesa. Castrovilli a centrocampo non mancherà per aiutare i suoi compagni di squadra.

CAGLIARI-FIORENTINA FORMAZIONI

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Rog, Nainggolan; Castro; Joao Pedro, Simeone.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Venuti; Sottil, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Chiesa.