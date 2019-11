CALCIOMERCATO ATALANTA: GENNAIO SI AVVICINA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta ricaricando le batterie visto che siamo in piena pausa per le Nazionali: in quel di Zingonia ci sono infatti pochissime pedine (non il massimo, ma neanche tutto da buttare). Nonostante tutto, il mister di Grugliasco tenterà di lavorare al meglio con il materiale che ha a disposizione. Siamo a novembre e già le prime voci di mercato si fanno sempre più insistenti: vengono analizzati un sacco di profili calcistici e per il momento si presta soltanto a guardare. Anche l’Atalanta è ben preparata, e molto probabilmente effettuerà con l’attaccante Musa Barrow il primo colpo in uscita.

CALCIOMERCATO ATALANTA: BARROW IN USCITA – Il numero 99 atalantino è stato quasi sempre relegato in panchina: per un giovane come lui serve continuità e minutaggio per evidenziare il suo enorme potenziale offensivo. Aspetto che ha sottolineato anche lo stesso Gian Piero Gasperini, nella quale ha rimarcato che serve mandarlo assolutamente in prestito (altrimenti rischia di bruciarsi). Secondo quanto riportato da atalantini.com, il ragazzo farebbe gola a diverse squadre: in particolar modo all’Hellas Verona (squadra che aveva cercato il gambiano anche in estate). Staremo a vedere come si evolverà la situazione nerazzurra nei prossimi giorni.