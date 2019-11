Casertana-Avellino. Alle ore 15 allo stadio ‘Alberto Pinto’ di Caserta va in scena il derby campano tra la Casertana di mister Cino Ginestra e l’Avellino di Ezio Capuano, match valido per la 15.a giornata del girone C del campionato di Serie C. La Casertana occupa l’11.a posizione con 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte) ed è a meno due dalla zona playoff, l’ultimo posto utile è occupato attualmente dal Catania, i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta esterna del ‘Granillo’ contro la Reggina per 2-0. Gli irpini invece sono in crisi nera, infatti occupano la 16.a posizione con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi ed 8 sconfitte) ed è reduce da 3 sconfitte consecutive contro la Reggina 1-2, il Catanzaro per 3-1 e l’ultima nel turno precedente contro il Potenza al ‘Partenio-Lombardi’ per 0-2. In casa Avellino tiene banco la vicenda legata al passaggio di proprietà, infatti nei giorni scorsi il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha spiegato brevemente la situazione: “Il Tribunale a quanto pare ha accolto la decisione relativa alla cessione del club. Purtroppo i pensieri che mi ero fatto in estate erano diversi, prendo atto di questa situazione.Immaginavo altri percorsi a luglio, non ho trovato grande collaborazione e ci prendiamo quello che resta. Si parlava di grandi nomi c’erano grandi nomi, avrei preferito l’arrivo di imprenditori irpini alla guida del club ma in questo momento spero vada tutto bene per l’Avellino calcio” (tuttoc.com). Casertana-Avellino sarà diretta dal signor Marco D’Ascanio di Ancora, coadiuvato dai signori Davide Meocci di Siena e Nicola Mariottini di Arezzo.

Casertana-Avellino, come seguire il match in tv e streaming

Casertana-Avellino non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.