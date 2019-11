Catania-Sicula Leonzio streaming gratis e diretta Tv: dove vedere il match del 10/11

Domenica 10 Novembre, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Catania-Sicula Leonzio. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Angelo Massimino di Catania. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due pareggi nelle ultime due giornate di campionato. Gli etnei, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Bisceglie ed hanno pareggiato, sempre in casa, per 0-0 contro il Bari. La Sicula Leonzio, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due gare stagionali. I siciliani, infatti, hanno perso per 2-0 in trasferta contro la Viterbese ed hanno vinto, in casa, per 3-1 contro la Cavese.

Sarà il signor Valerio Maranesi, della sezione A.I.A. di Ciampino, l’arbitro della gara Catania-Sicula Leonzio, valevole per la quattordicesima giornata del girone C del Campionato Serie C 2019/20 ed in programma domenica 10 novembre, alle ore 17.30, allo stadio “Angelo Massimino”. Con il direttore di gara, gli assistenti Gianluca D’Elia ed Andrea Niedda, entrambi della sezione di Ozieri.

Catania-Sicula Leonzio: streaming gratis e diretta Tv

Catania-Sicula Leonzio sarà visibile in diretta esclusiva su Eleven Sports. La sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C girone C potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Una volta scaricata l’applicazione basterà registrarsi e decidere se acquistare il ticket dal costo di 3,90 euro, con il quale si potrà seguire il match in programma.