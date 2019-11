Cesena-Modena streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match oggi 24 novembre

Cesena-Modena, derby con vista playoff. I padroni di casa allenati da Modesto sono reduci dall’importantissimo successo esterno contro il Gubbio con le reti di Butic e Russini. I romagnoli non conquistavano i tre punti dal 29 settembre e sono così saliti al dodicesimo posto in classifica con 17 punti a meno tre dagli ospiti. I canarini di Zironelli vengono da due vittorie consecutive e hanno intenzione di mantenere il decimo posto, l’ultimo valido per entrare nella griglia playoff per la promozione in Serie B. Il match Cesena-Modena, valevole per la sedicesima giornata del girone B della Serie C 2019/20, si gioca domenica 24 novembre alle ore 17.30 nella stadio Dino Manuzzi della città romagnola. L’arbitro designato per la sfida è il signor Gariglio di Pinerolo coadiuvato dagli assistenti Pintaudi e Politi. Gli ultimi precedenti tra le due squadre risalgono alla stagione cadetta 2015/16 con vittoria dei padroni di casa all’andata e 0-0 al ritorno, gli ospiti non vincono dal 2012

Dove vedere Cesena-Modena, diretta tv e streaming

Il match Cesena-Modena sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.