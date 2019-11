Champions League: Inter, Napoli e Atalanta passano turno se…

Siamo giunti a 90 minuti dalla fine dei gironi di Champions League, e tranne in qualche caso le qualificazioni sono ancora tutte da scrivere.

Vediamo quindi nel dettaglio quanto riguarda le italiane:

Inter

Classifica Girone F

Barcellona: 11 punti (differenza reti +4)

Inter: 7 punti (differenza reti +2)

Borussia Dortmund: 7 punti (differenza reti +1)

Slavia Praga: 2 punti (differenza reti -5)

Giochi aperti tra Inter e Borussia Dortmund che si giocheranno la qualificazione a distanza rispettivamente contro il Barcellona già qualificato come primo e lo Slavia Praga già eliminato.

I nerazzurri sono in vantaggio negli scontri diretti grazie al 2-0 in casa e alla sconfitta per 3-2 in Germania, quindi gli basterà concludere a pari punti per passare il turno.

Napoli

Il Napoli passa vincendo o pareggiando col Genk in casa. A quota 10 può essere solo raggiunto dal Salisburgo ma così sarebbero in 3 a pari punti. Classifica avulsa: Napoli 1°, Salisburgo 2°, Liverpool 3°. Se il Napoli perde, passa se gli inglesi non perdono in Austria (altrimenti sarebbe terzo)

Atalanta

– ATALANTA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS SE…

Vince in casa dello Shakhtar e contemporaneamente la Dinamo Zagabria non batte il Manchester City.

– ATALANTA IN EUROPA LEAGUE SE…

Vince a Kharkiv contro lo Shakhtar Donetsk e la Dinamo Zagabria batte il Manchester City.

– ATALANTA FUORI DALL’EUROPA SE…

Perde o pareggia in Ucraina contro lo Shakhtar.