Giunti alla quinta giornata, questa sera, si affronteranno a viso aperto 16 squadre delle 32 partecipanti all’edizione 2019-20 e le prime a scendere in campo saranno quelle dei gironi A,B,C e D ,dove ancora sono in lizza molte formazioni per un posto agli ottavi ed un altro in Europa league .

Le già qualificate Paris Sg.,Bayern Monaco e Juventus potranno tranquillamente permettersi passi falsi mentre per tutte le altre la sfida ancora e’ aperta.

Il girone A vede il big match tra Real Madrid e Psg. ,un incontro apparentemente di primo ordine, ma da quando Cr7 non gioca più in Spagna, i madrileni si sono ridimensionati, non poco in campo europeo e i francesi potrebbero fare il colpaccio anche in terra straniera, nonché tirare i remi in barca e riposare in virtù della qualificazione ampiamente conquistata ,dove gli amanti delle scommesse potrebbero puntare sul goal e goal quasi certo.

Nell’altro incontro il disastrato Galatasaray si gioca l’ultima carta per agguantare quanto meno il terzo posto e paradossalmente con 2 vittorie finali potrebbe acciuffare anche il secondo, sperando in una debacle’ di Zidane e i suoi uomini(molto improbabile) ma dovrà fare i conti con il Club Brugge ancora in lizza per tutto.

Partite girone A:

Real Madrid-Psg ore 21:00.

Galatasaray-Club Brugge. ore 18:55.

Classifica girone:

1 Paris Sg. 12pt.

2 Real Madrid 7pt.

3 Club Brugge 2pt.

4 Galatasaray 1pt.

Nel girone B i tedeschi del Bayern Monaco se la vedranno fuori casa contro la Stella Rossa di Belgrado, ancora in corsa per un posto al sole degli ottavi ,ma troppe sono le differenze dei valori in campo e quindi sarà dura per loro poterla vincere , ma ciò non toglie la voglia di fare bene e chiudere in bellezza tra le mura domestiche ancora sotto shock per l’ultimo ko di coppa interno contro gli Spurs del Tottenham.



Gli inglesi del neo Ct.Jose’ Mourinho se la vedranno in casa contro i greci dell’ Olympiacos, e vista la grande esperienza del portoghese ,seppur insidiatosi da pochi giorni sulla panchina anglosassone, credo non avra’ alcuna difficoltà nel portare a casa i 3pt. necessari per gli ottavi gia’ questa sera.

Partite girone B:

Stella Rossa-Bayern Monaco. ore 21:00

Tottenham-Olympiacos. ore 21:00

Classifica:

1 Bayern 12pt.

2 Tottenham 7pt.

3 Stella Rossa 3pt.

4 Olympiacos 1pt.

Il girone C è forse quello piu’ aperto di tutti di questa giornata, in quanto, tolto il quasi certo( al 99%) passaggio del Manchester City ,vede le altre tre squadre ancora in lotta per il superamento del raggruppamento, nonche’ il terzo posto utile per l’Europa league.

L’Atalanta di Gasperini dopo la bella prova casalinga in cui ottenne il primo storico punto contro lo squadrone di Guardiola, ha la possibilità di tenere vive le residue speranze di rimanere nel calcio che conta , poiche’ battendo la Dinamo Zagabria, si porterebbe ad un solo punto dagli stessi , e sperando nella sconfitta o pareggio,(molto probabile) dello Shakhtar contro il City, si avvicinerebbe anche agli ucraini ,rimandando cosi il verdetto finale all’ultima giornata dove farà visita proprio a quest’ultimi giocandosi il tutto per tutto.

Partite girone C:

Atalanta-Dinamo Zagabria. ore 21:00

Manchester City-Shakhtar. ore 21:00

Classifica:

1 Manchester C

ity 10pt.

2 Shakhtar. 5pt.

3 Dinamo Zagabria. 5pt.

4 Atalanta. 1pt.

Nell’ultimo girone odierno la Juventus di Sarri (ormai qualificata) può permettersi anche una sconfitta, ma vista la mentalità vincente dei piemontesi, dubito che accada, perche’ i 3punti della possibile vittoria porterebbero soldi in più e primato consolidato , dove l’Atletico di Simeone qualora ne uscisse sconfitto, non comprometterebbe di certo il suo cammino verso le top 16.Gara da dentro o fuori,invece tra Lok.Mosca e Leverkusen entrambe a pari punti, che dovranno dare fondo a tutte le loro energie per non sprecare questa occasione e vista l’incertezza sull’esito finale, si consiglia una tripla 1×2 tutta la vita.

Partite girone D:

Juventus-Atletico Madrid. ore 21:00

Lok.Mosca-B.Leverkusen. ore 18:55

Classifica:

1 Juventus. 10pt.

2 At.Madrid. 7pt.

3 Lok.Mosca. 3pt.

4 B.Lev. 3pt.