Nella quarta giornata di Champions dei gironi a,b,c e d non c’è stata nessuna sorpresa se non quella della rotonda vittoria degli spurs sul campo della Stella Rossa di Belgrado, che con questa disfatta interna, si complica notevolmente il cammino per la fase successiva, e il 4 a 0 subito parla da solo.

Nello stesso girone il Bayern di Monaco almeno in Europa, dimostra di non essere in malattia e dopo la batosta di sabato scorso in Bundesliga, rialza la china battendo 2 a o il fanalino di coda dell’Olimpiakos di Semedo e Camara.

Nel gruppo D della Juve, l’Atletico Madrid cade a Leverkusen ,ma la sconfitta è indolore ,per ora, perché gli spagnoli hanno 4 punti di vantaggio sulle terze classificate del Lok.Mosca e degli stessi tedeschi.

La Juve invece, stacca in anticipo il pass per gli ottavi, vincendo al 93mo sul campo di un avversario molto ostico da vincere come il Lokomotiv di Mosca.

La maggior classe individuale di Ronaldo e compagni ha prevalso sui russi del ct.Semin.

Nel gruppo C la bella e speranzosa Atalanta conquista il primo punto epico contro la più forte squadra del girone del M.City .

Dopo un primo tempo in affanno, gli orobici sotto di una rete, iniziavano a macinare gioco ,azioni e idee mettendo in seria difficoltà gli english-men di Guardiola e raggiungevano il pari al 49mo con Pasalic.

Nel corso del secondo tempo i bergamaschi addirittura, si sono ritrovati con un uomo in più dall’81mo per via dell’espulsione del portiere Bravo ,ma nonostante i 7minuti finali di recupero, non riuscivano a concretizzare il vantaggio, portando comunque nel tabellino un punto memorabile.

Gasperini, alla luce di questa altra buona prestazione, si starà mangiando le mani per la sconfitta interna contro lo Shakhtar,e anche se la qualificazione matematicamente è ancora possibile, quei 3punti persi peseranno come un macigno sul computo finale.

Nel secondo match tra Dinamo Zagabria e gli stessi ucraini ci sono stati 6 goal di cui 4 siglati negli ultimi 15min compresi di recupero e, dall’83mo al 98mo è successo praticamente di tutto: infatti i croati nel giro di pochi minuti ,si portavano avanti sul 3a1, ma i mai arrendevoli avversari riuscivano nei lunghi minuti di recupero ad accorciare le distanze al 93mo e al 98mo ed ad impattare facendo felici soprattutto gli Atalantini,dividendosi cosi la posta in palio e rimandando alle ultime 2 giornate ogni tipo di discorso di qualificazione .

Nel girone A il Real Madrid disintegra la resistenza del Galatasaray rifilandogli 6 reti con tripletta del diciottenne brasiliano Rodrygo in evidenza.



Questa vittoria tennistica qualifica i Blancos alla fase successiva, ai quali basterà un solo punto per tenere la testa della classifica

Il Psg soffre ma vince contro il Club Brugge con il minimo scarto grazie al goleador Icardi, che insacca la rete della vittoria al 22mo del pt. I belgi hanno sprecato con Diagne il rigore del possibile pareggio al 76mo ,dicendo cosi addio al passaggio del turno e ripiegando alla lotta per L’Europa League con i disastrati turchi del mister Terim, in cui militano l’ex Roma- N’Zonzi,Inter- Nagatomo,Lazio -Muslera,nonchè il forte Radamel Falcao ancora infortunato.

Risultati:

Bayern M.-Olimpiakos 2 a 0(Lewandowski al 69mo st,Perisic al 89mo st.)

Stella Rossa-Tottenham 0 a 4(Lo Celso 34mo pt.,Son-Heung-Min 57mo e 61mo st.,Eriksen 85mo st.)

L.Mosca-Juventus 1 a 2(Ramsey 4to pt. Juv., Miranchuk 12mo pt., Costa 93mo st. Juv.)

B.Leverkusen-At.Madrid 2 a 1(Thomas 41mo pt. autorete,Volland 55mo st. B.L., Morata 94mo st. At.M.)

Atalanta-Man.City 1 a 1(Sterling 7mo pt. M.City, Pasalic 49mo st. Ata.)

Dinamo Zagabria-Shakhtar 3 a 3(Alan Patrick 13mo pt. Sha.,Petkovic 25mo pt. D.Zag., Ivanusec 83mo st. D.Zag., Ademi 89mo st. D.Zag., Moraes 93mo st. Sha., Tete 98mo st. Sha.

Real Madrid-Galatasaray 6 a 0(Rodrygo 4to,7mo e 92mo.Benzema al 45 e 81mo,Ramos al 14mo pt.)

Psg-Club Brugge 1 a 0(Icardi al

22mo del pt.)