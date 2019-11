Consigli Fantacalcio Serie A 2019-2020, 11.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 11.a giornata. Campionato che vede continuare il suo tour de force con la disputa dell’ 11.a giornata. Sabato 2 novembre in programma 3 anticipi: apre alle ore 15 Roma-Napoli; alle ore 18 si giocherà Bologna-Inter e alle ore 20.45 chiude il programma del sabato il derby della Mole tra Torino e Juventus in programma all’ Olimpico Grande Torino. Domenica il turno di campionato si aprirà con l’anticipo delle 12-30 Atalanta-Cagliari; tre le gare delle ore 15: Genoa-Udinese; Lecce-Sassuolo e Verona-Brescia. Alle ore 18 al ‘Franchi’ si giocherà Fiorentina-Parma, mentre il posticipo serale è in programma a ‘San Siro’ tra Milan e Lazio. Lunedì sera chiude il programma dell’ 11.a giornata Spal-Sampdoria. Dopo i consigli della 10.a giornata, ecco i consigliati per il turno in programma nel weekend.

Consigli Fantacalcio, portieri: Silvestri potrebbe portare il bonus dell’ imbattibilità



Consigli Fantacalcio. Partendo da uno dei big match del turno di campionato, in Roma-Napoli si potrebbe provare la ‘sorpresa’ Pau Lopez, che si sta mettendo in evidenza in quest’ultime giornate, dunque per questo anticipo meglio lo spagnolo di Meret, infatti il numero uno azzurro è reduce dal malus di -2 dopo le due reti subite contro l’Atalanta. In Bologna-Inter la scelta giusta è schierare Handanovic; mentre nel derby della Mole ritorna nella Juventus Szczesny, mentre è sconsigliato l’utilizzo di Sirigu, reduce dal -4 della gara contro la Lazio. Passando ad Atalanta-Cagliari delle ore 12.30 turno casalingo e alla portata per Gollini anche se è reduce dal malus di -2 contro il Napoli, meglio non rischiare Olsen contro l’attacco bergamasco. Le migliori scelte delle ore 15 sono: Radu potrebbe essere rilanciato nel match casalingo del suo Genoa contro l’Udinese; Gabriel sta facendo bene con il Lecce e potrebbe essere schierato; forse la scelta migliore di questa 11.a giornata è Silvestri del Verona che potrebbe anche mantenere la porta inviolata contro il Brescia. In Fiorentina-Parma meglio schierare Dragowski rispetto a Sepe ma il polacco non da garanzie in termini di clean-sheet, mentre in Milan-Lazio sia Donnarumma che Strakosha si potrebbero schierare. Infine in Spal-Sampdoria è preferbile Berisha rispetto ad Audero.

Consigliati: Pau Lopez (Roma); Handanovic (Inter); Szczesny (Juventus); Gollini (Atalanta); Radu (Genoa); Gabriel (Lecce); Silvestri (Verona); Dragowski (Fiorentina); Donnarumma (Milan); Strakosha (Lazio); Berisha (Spal).

Consigli Fantacalcio, difensori: difesa giallorossa in ascesa



Consigli Fantacalcio. Passando alla difesa, in Roma-Napoli spiccano le ottime prove dei difensori giallorossi contro l’Udinese, pertanto sia Smalling che Kolarov si possono schierare, mentre tra gli azzurri il prescelto è Koulibaly. In Bologna-Inter la scelta migliore è De Vrij rispetto a Skriniar, reduce dall’autorete di Brescia, e a Godin che potrebbe rifiatare e lasciare spazio a Bastoni. Nel derby della Mole si potrebbe schierare Bonucci, reduce dal gol contro il Genoa. In Atalanta-Cagliari tra i bergamaschi il prescelto è Palomino, mentre tra i sardi si può schierare il rientrante Ceppitelli. Le scelte migliori delle gare delle ore 15 sono: Romero può fare bene in Genoa-Udinese, mentre i difensori friulani sono sconsigliati dopo le 11 reti subite in due partite; la difesa scaligera sta facendo molto bene in quest’avvio di campionato ma i due consigliati del Verona sono Kumbulla e Faraoni, mentre nel Brescia molto bene Cistana; in Lecce-Sassuolo il consigliato della gara di ‘Via del Mare’ è Calderoni. Passando ai due posticipi si possono schierare Milenkovic della Fiorentina, reduce dalla rete al Sassuolo; Theo Hernandez che sta facendo molto bene nel Milan e Acerbi reduce dal gran gol contro il Torino. Infine in Spal-Sampdoria di lunedì sera si potrebbe azzardare Igor anche si è un pò perso nelle ultime giornate.

Consigliati: Smalling, Kolarov (Roma); Koulibaly (Napoli); De Vrij (Inter); Bonucci (Juventus); Palomino (Atalanta); Ceppitelli (Cagliari); Romero (Genoa); Kumbulla, Faraoni (Verona); Cistana (Brescia); Calderoni (Lecce); Milenkovic (Fiorentina); Theo Hernandez (Milan); Acerbi (Lazio); Igor (Spal).

Consigli Fantacalcio, centrocampisti: ‘rilancio’ per Suso



Consigli Fantacalcio. Ora tocca ai centrocampisti, in Roma-Napoli occhio al centrocampo giallorosso ma le scelte più giuste per questo turno sono Zaniolo, che sta tornando ai suoi livelli e Kluivert. In Bologna-Inter si può schierare Soriano tra i felsinei, mentre tra i nerazzurri i prescelti sono Candreva e Brozovic; infine nel derby della Mole occhio a Cuadrado che ha trovato in passato la rete contro il Torino. In Atalanta-Cagliari si può schierare sia Freuler che Gomez per i bergamaschi, mentre nei sardi la scelta migliore è Nainggolan. I centrocampisti consigliati per le gare delle ore 15 sono: Schone ed Agudelo per il ‘grifone’ in Genoa-Udinese, mentre nei friulani occhio alla voglia di riscatto di De Paul; in Verona-Brescia si possono schierare sia Miguel Veloso che Lazovic per gli scaligeri, mentre nei lombardi Tonali; in Lecce-Sassuolo si può schierare Petriccione per i salentini, mentre nei neroverdi Duncan. Passando ai due posticipi, in Fiorentina-Parma si possono schierare Castrovilli e Chiesa per i viola, mentre nei ducali Kucka e Kulusevski; in Milan-Lazio nei rossoneri le due scelte migliori sono Paquetà e Suso, che contro la Spal ha trovato la prima rete del suo campionato; nei biancocelesti Milinkovic. Infine in Spal-Sampdoria si può schierare Kurtic.

Consigliati: Zaniolo, Kluivert (Roma); Soriano (Bologna); Candreva, Brozovic (Inter); Cuadrado (Juventus); Freuler, Gomez (Atalanta); Nainggolan (Cagliari); Schone, Agudelo (Genoa); De Paul (Udinese); Miguel Veloso, Lazovic (Verona); Tonali (Brescia); Petriccione (Lecce); Duncan (Sassuolo); Castrovilli, Chiesa (Fiorentina); Kucka, Kulusevski (Parma); Paquetà, Suso (Milan); Milinkovic (Lazio); Kurtic (Spal).

Consigli Fantacalcio, attaccanti: attacchi esplosivi in Atalanta-Cagliari



Consigli Fantacalcio. E’ il turno degli attaccanti. In Roma-Napoli si possono schierare Dzeko per i giallorossi, mentre negli azzurri è preferibile scegliere uno tra Milik e Mertens con il polacco leggermente in vantaggio. In Bologna-Inter si può schierare Orsolini per gli emiliani, mentre nei nerazzurri sia Lukaku che Lautaro si possono schierare in coppia. Nel derby tra Torino e Juventus, il prescelto è Ronaldo. Atalanta-Cagliari delle ore 12.30 mette difronte due attacchi piuttosto in forma, con Ilicic e Muriel nei bergamaschi e Joao Pedro e Simeone nei sardi. Ecco gli attaccanti consigliati per le gare delle ore 15: Kouamé in Genoa-Udinese; in Verona-Brescia Stepinski per i veneti, Balotelli per i lombardi; in Lecce-Sassuolo Lapadula per i salentini e Berardi per gli emiliani. In Fiorentina-Parma si può azzardare Boateng nei viola, mentre nei ducali Gervinho; in Milan-Lazio si può schierare Piatek nei rossoneri, mentre nei biancocelesti Immobile. Nel ‘monday night’ la scelta migliore è Petagna, ma occhio a Quagliarella.

Consigliati: Dzeko (Roma); Milik, Mertens (Napoli); Orsolini (Bologna); Lukaku, Lautaro (Inter); Ronaldo (Juventus); Ilicic, Muriel (Atalanta); Joao Pedro, Simeone (Cagliari); Kouamé (Genoa); Stepinski (Verona); Balotelli (Brescia); Lapadula (Lecce); Berardi (Sassuolo): Boateng (Fiorentina); Gervinho (Parma); Piatek (Milan); Immobile (Lazio); Petagna (Spal); Quagliarella (Sampdoria),