Consigli Fantacalcio Serie A 2019-2020, 12.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 12.a giornata. Turno di campionato che precede la sosta per gli impegni delle Nazionali in giro per l’Europa e non solo. Il turno si aprirà venerdì sera con il derby tutto emiliano che si giocherà al ‘Mapei Stadium’ tra Sassuolo e Bologna. Sabato sono in programma come di consueto 3 anticipi: Brescia-Torino alle ore 15; Inter-Verona alle ore 18 e Napoli-Genoa alle ore 20.45. Domenica il turno verrà aperto dalla sfida della ‘Sardegna Arena’ tra il Cagliari e la Fiorentina; tre le sfide delle ore 15: Lazio-Lecce; Sampdoria-Atalanta e Udinese-Genoa. Alle ore 18 si giocherà al ‘Tardini’ Parma-Roma, mentre alle ore 20.45 il turno si chiuderà con il big match di giornata, Juventus-Milan. Dopo i consigli dell’ 11.a giornata, ecco i consigliati per il turno in programma nel weekend.

Consigli Fantacalcio, portieri: porta inviolata per Strakosha?



Consigli Fantacalcio. Il derby emiliano di venerdì sera aprirà il turno, pertanto la scelta migliore di questo match potrebbe essere il polacco Skorupski rispetto a Consigli (la difesa neroverde concede molto). Nelle gare del sabato, in Brescia-Torino Sirigu è da schierare assolutamente dopo la prestazione super contro la Juventus; mentre in Inter-Verona Handanovic potrebbe avere una partita semplice ma nulla è scontato; infine in Napoli-Genoa Meret dopo l’ottima prova dell’ Olimpico merita di essere schierato nella formazione titolare. Cagliari-Fiorentina aprirà il turno alle ore 12.30 domenica, per questo match il consigliato è Olsen, lo svedese si sta rilanciando a Cagliari. Per quanto concerne le gare delle ore 15 Strakosha è il prescelto in Lazio-Lecce; in Sampdoria-Atalanta Audero potrebbe essere rilanciato ma anche Gollini è schierabile; infine in Udinese-Spal meglio Musso rispetto a Berisha. In Parma-Roma il consigliato è Pau Lopez rispetto a Sepe, infine nel big match Juventus-Milan Szczesny è da schierare.

Consigliati: Skorupski (Bologna); Sirigu (Torino); Handanovic (Inter); Meret (Napoli); Olsen (Cagliari); Strakosha (Lazio); Audero (Sampdoria); Gollini (Atalanta); Musso (Udinese); Pau Lopez (Roma); Szczesny (Juventus).

Consigli Fantacalcio, difensori: Acerbi consigliato di giornata



Consigli Fantacalcio. Guardando ai difensori, in Sassuolo-Bologna i preferiti per questo anticipo di venerdì sera sono il neroverde Toljan (a segno contro il Lecce) e Danilo per i felsineri. Le migliori scelte del sabato di campionato sono le seguenti: in Brescia-Torino Cistana per le rondinelle e Izzo per i granata; Godin si può schierare in Inter-Verona, mentre negli scaligeri uno tra Rrahmani e Faraoni si può rischiare; in Napoli-Genoa forse la scelta migliore per gli azzurri potrebbe essere Di Lorenzo (Koulibaly è in difficoltà), nei liguri si potrebbe schierare Romero. In Cagliari-Fiorentina delle ore 12.30 Faragò e Luca Pellegrini per i sardi si possono schierare, nei viola si può schierare Milenkovic. I difensori consigliati delle gare delle ore 15 sono i seguenti: Acerbi in Lazio-Lecce; in Sampdoria-Atalanta per i blucerchiati la scelta migliore potrebbe essere Colley, per i bergamaschi Hateboer potrebbe riscattarsi dopo il 5,5 del match di domenica scorsa contro il Cagliari; in Udinese-Spal si possono schierare Becao per i fiulani e Cionek per gli ‘estensi’. In Parma-Roma si possono schierare Smalling e Mancini, che giocherà ancora una volta da mediano come nelle ultime settimane; in Juventus-Milan la scelta migliore potrebbe essere Bonucci, da valutare le condizioni fisiche di De Ligt che non è stato convocato nel match di Champions contro la Lokomotiv.

Consigliati: Toljan (Sassuolo); Danilo (Bologna); Cistana (Brescia); Izzo (Torino); Godin (Inter) Rrahmani o Faraoni (Verona); Di Lorenzo (Napoli); Acerbi (Lazio); Romero (Genoa); Faragò, Luca Pellegrini (Cagliari); Milenkovic (Fiorentina); Acerbi (Lazio); Colley (Sampdoria); Hateboer (Atalanta); Becao (Udinese); Cionek (Spal); Smalling e Mancini (Roma); Bonucci (Juventus).

Consigli Fantacalcio, centrocampisti: in crescita Zaniolo



Consigli Fantacalcio. Passando ai centrocampisti, in Sassuolo-Bologna si possono schierare Djuricic e Duncan per i neroverdi, Soriano per i felsinei. Guardando alle gare del sabato ecco le migliori scelte di giornata: Tonali e Romulo per le ‘rondinelle’ in Brescia-Torino, mentre nei granata il prescelto è Ansaldi che ha fatto bene nel derby contro la Juventus; in Inter-Verona nei nerazzurri è recuperato Sensi, ma i consigliati nell’Inter sono Candreva e Barella, negli ‘scaligeri’ occhio a Pessina e a Lazovic; in Napoli-Genoa le scelte migliori sono Fabian Ruiz per gli azzurri e Schone per i rossoblù. Diversi i consigliati per quanto riguarda Cagliari-Fiorentina, partendo con ordine nei sardi si possono schierare Nandez e Nainggolan, mentre nei viola Castrovilli e Chiesa. Le migliori scelte delle gare pomeridiane: in Lazio-Lecce Luis Alberto dopo l’assist a Correa nel match vinto contro il Milan merita una possibilità, nei salentini si potrebbe azzardare Mancosu (è rigorista); in Sampdoria-Atalanta le migliori scelte sono Jankto per i blucerchiati e nei bergamaschi si possono schierare Malinovskyi e Gomez; in Udinese-Spal sia De Paul che Sema (reduce dal gol al Genoa) sono i prescelti, mentre nella Spal la scelta migliore potrebbe essere Kurtic. In Parma-Roma delle ore 18 si possono schierare Kulusesevski per i ducali, mentre nei giallorossi Zaniolo e Veretout dopo le reti al Napoli sono da riproporre. Nel big match di domenica sera tra Juventus e Milan dell’ Allianz Stadium occhio a Pjanic nei bianconeri, mentre nei rossoneri dovrebbe rientrare Suso e quindi si potrebbe rischiare in formazione.

Consigliati: Djuricic e Duncan (Sassuolo); Soriano (Bologna); Tonali e Romulo (Brescia); Ansaldi (Torino); Candreva e Barella (Inter); Pessina e Lazovic (Verona); Fabian Ruiz (Napoli), Schone (Genoa); Nandez e Nainggolan (Cagliari); Castrovilli e Chiesa (Fiorentina); Luis Alberto (Lazio); Mancosu (Lecce); Jankto (Sampdoria); Malinovskyi e Gomez (Atalanta); De Paul e Sema (Udinese); Kurtic (Spal); Kulusesevski (Parma); Zaniolo e Veretout (Roma); Pjanic (Juventus); Suso (Milan)

Consigli Fantacalcio, attaccanti: Lukaku e Immobile le due scelte migliori



Consigli Fantacalcio. E’ il turno degli attaccanti. In Sassuolo-Bologna è in dubbio Caputo per i neroverdi e potrebbe giocare Defrel, dunque meglio l’utilizzo di Berardi; nei felsinei si può schierare Palacio. Passando ai tre anticipi del sabato, in Brescia-Torino uno tra Balotelli e Donnarumma si può schierare, nei granata nonostante le opache prestazioni delle ultime settimane Belotti non si può lasciare fuori; in Inter-Verona sia Lukaku che Lautaro sono le due scelte migliori considerando che il belga che è reduce dalla doppietta al Bologna; in Napoli-Genoa Milik dovrebbe partire dal 1’minuto e dunque il polacco è la scelta migliore della sfida del ‘San Paolo’. Nel ‘lunch match’ Cagliari-Fiorentina è consigliabile schierare uno tra Joao Pedro e Simeone avendo in rosa attaccanti top; in Lazio-Lecce senza dubbio Immobile è l’attaccante da schierare; in Sampdoria-Atalanta per Ranieri resta il dubbio della presenza di Quagliarella dal 1′, pertanto è consigliabile Gabbiadini per i blucerchiati, nei bergamaschi non ci sarà Ilicic e dunque l’ex Muriel è da schierare; in Udinese-Spal si potrebbe provare la ‘carta’ Okaka. Alle ore 18 Parma-Roma promette spettacolo, dunque si possono schierare Gervinho e Dzeko, per chiudere in Juventus-Milan la scelta migliore è Cristiano Ronaldo.

Consigliati: Berardi (Sassuolo); Palacio (Bologna); Balotelli o Donnarumma (Brescia); Belotti (Torino); Lukaku e Lautaro (Inter); Milik (Napoli); Joao Pedro o Simeone (Cagliari); Immobile (Lazio); Gabbiadini (Sampdoria); Muriel (Atalanta); Okaka (Udinese); Gervinho (Parma); Ronaldo (Juventus).