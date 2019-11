Consigli Fantacalcio Serie A 2019-2020, 13.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 13.a giornata. Archiviate le Qualificazioni ad Euro 2020 delle rispettive nazionali, nel weekend ritorna il campionato di Serie A. Campionato che proseguirà sino al 22 dicembre prima della sosta natalizia. Sabato sono in programma 3 anticipi: alle ore 15 Atalanta-Juventus; alle ore 18 Milan-Napoli e alle ore 20.45 Torino-Inter. Domenica il ‘lunch match’ metterà difronte al ‘Dall’Ara’ Bologna e Parma nel derby tutto emiliano. Alle ore 15 le 3 gare in programma sono le seguenti: Verona-Fiorentina; Roma-Brescia e Sassuolo-Lazio. Alle ore 18 a ‘Marassi’ è in programma Sampdoria-Udinese, mentre il posticipo serale delle ore 20.45 si giocherà a ‘Via del Mare’ tra Lecce e Cagliari. Lunedì chiude la 13.a giornata il ‘monday night’ Spal-Genoa. Dopo i consigli della 12.a giornata, ecco i consigliati per il turno in programma nel weekend.

Consigli Fantacalcio, portieri: Pau Lopez scelta migliore di giornata



Consigli Fantacalcio. Aprirà il turno di campionato l’anticipo del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Juventus, per questo match è complicato scegliere chi schierare nella formazione titolare in quanto si preannuncia spettacolo e quindi la possibilità di vedere diversi gol, dunque è preferibile non schierare Gollini e Szczesny in formazione. Il big match di giornata si giocherà a ‘San Siro’ tra Milan e Napoli, una gara che può regalare ed offrire spettacolo, forse nelle peggiori delle ipotesi il portiere consigliato per questo match è Donnarumma. Passando a Torino-Inter, le due squadre hanno due ottimi portieri come Sirigu e Handanovic, forse il consigliato per questo turno è lo sloveno. Nel ‘lunch match’ la nostra scelta ricade su Sepe che nell’ultimo match contro la Roma non ha subito reti. I consigliati delle gare delle 15 sono: Pau Lopez; Strakosha e Silvestri. Nel posticipo di ‘Marassi’ delle ore 18 si può schierare Musso, mentre nel posticipo serale delle ore 20.45 tra Lecce e Cagliari in programma a ‘Via del Mare’, il consigliato è Olsen. Nel ‘lunch match’ si potrebbe puntare su Berisha considerando che il portiere albanese giocherà in casa ed è reduce dal clean-sheet di Udine.

Consigliati: Donnarumma (Milan); Handanovic (Inter); Sepe (Parma); Pau Lopez (Roma); Strakosha (Lazio); Silvestri (Verona); Musso (Udinese); Olsen (Cagliari); Berisha (Spal).

Consigli Fantacalcio, difensori: Smalling in evidenza



Consigli Fantacalcio. E’ il momento dei difensori. In Atalanta-Juventus si possono schierare sia Hateboer (schierato sulla linea dei centrocampisti), sia Bonucci per i bianconeri; in Milan-Napoli Hernandez sta facendo bene nei rossoneri considerando anche il momento difficile della squadra di Pioli, mentre nel Napoli Koulibaly sta rendendo al di sotto delle sue potenzialità ed è preferibile schierare Di Lorenzo; in Torino-Inter si potrebbe schierare Izzo, memori del gol della scorsa stagione contro l’Inter di Spalletti. Importanti rientri in Bologna-Parma delle 12.30, nei felsinei ritorna dal 1′ Tomiyasu, mentre nei ducali dovrebbe rivedersi Bruno Alves, pertanto i consigliati del derby emiliano sono il difensore giapponese del Bologna e Gagliolo per il Parma. Nelle gare delle ore 15, vediamo le scelte migliori: in Roma-Brescia le nostre scelte prevalgono dalla parte dei giallorossi, dunque uno tra Smalling e Fazio si può schierare con l’inglese meglio dell’argentino e poi c’è Kolarov che non si può lasciare da parte; in Sassuolo-Lazio si possono schierare Acerbi e Lazzari nei biancocelesti, mentre la difesa neroverde è in netta difficoltà; in Verona-Fiorentina si possono schierare Faraoni per i scaligeri e nei viola capitan Pezzella. In Sampdoria-Udinese delle ore 18 nei blucerchiati sta crescendo Ferrari, mentre nei friulani si può puntare sul danese Stryger Larsen. Nel posticipo di ‘Via del Mare’ si può schierare Calderoni nei salentini, mentre nei sardi è ancora infortunato Ceppitelli, dunque si potrebbe puntare su Pisacane. In Spal-Genoa di lunedì sera si possono schierare Igor per la Spal e Romero per il Genoa.



Consigliati: Hateboer (Atalanta); Bonucci (Juventus); Hernandez (Milan); Di Lorenzo (Napoli); Izzo (Torino); Tomiyasu (Bologna); Gagliolo (Parma); Smalling o Fazio e Kolarov (Roma); Acerbi e Lazzari (Lazio); Faraoni (Verona); Pezzella (Fiorentina); Ferrari (Sampdoria); Stryger Larsen (Udinese); Calderoni (Lecce); Pisacane (Cagliari).

Consigli Fantacalcio, centrocampisti: Nainggolan in forma



Consigli Fantacalcio. Ora tocca ai centrocampisti. Analizzando Atalanta-Juventus tra i bergamaschi si possono prendere in considerazione Pasalic o Gomez, entrambi dovrebbero giocare in posizione avanzata ma tra i due forse è meglio schierare l’argentino (calcia anche le punizioni) ma chi vuole puntare sul croato può farlo; nei bianconeri Pjanic è in dubbio e se dovesse partire dal 1′ minuto Ramsey, si può schierare tranquillamente. In Milan-Napoli le scelte migliori della gara di ‘San Siro’ vertono su Paquetà (in rete con il Brasile) e Suso; mentre nei partenopei si può puntare su Fabian Ruiz e Callejon. Passando all’anticipo delle ore 20.45 tra Torino e Inter, nei granata Rincon e Ansaldi sono schierabili, nei nerazzurri Brozovic ma anche Barella stanno offrendo ottime prestazioni, il centrocampista italiano è in crescita. Nel ‘lunch match’ tra Bologna e Parma, nei felsinei Poli si sta dimostrando uno dei migliori nel centrocampo rossoblù, mentre nei ducali Kucka e Kulusevski sono da schierare. Ecco i consigliati delle gare delle ore 15: in Roma-Brescia i giallorossi hanno un impegno sulla carta ‘morbido’, pertanto si potrebbe schierare tutto il centrocampo capitolino ma le scelte migliori vertono su Pastore e Zaniolo; in Sassuolo-Lazio si va sulla sponda biancoceleste con Milinkovic e Luis Alberto; infine in Verona-Fiorentina si possono schierare Verre e Lazovic per gli scaligeri, mentre nei viola torna Ribery dopo la squalifica, che insieme a Chiesa si possono inserire in formazione. Nella gare delle ore 18 in programma a ‘Marassi’ tra Sampdoria ed Udinese nei blucerchiati il prescelto è Jankto; mentre nei friulani Jajalo e De Paul potrebbero creare problemi alla difesa sampdoriana. Nel posticipo delle ore 20.45 di ‘Via del Mare’ tra il Lecce e il Cagliari è preferibile andare sul centrocampo dei sardi, quindi Rog e Nainggolan si possono schierare anche in coppia. Nel ‘monday night’ tra Spal e Genoa i due consigliati per chiudere al meglio la giornata sono Kurtic per gli ‘estensi’ e Schone per i liguri.

Consigliati: Pasalic o Gomez (Atalanta); Ramsey (Juventus); Paquetà e Suso (Milan); Fabian Ruiz e Callejon (Napoli); Rincon e Ansaldi (Torino); Brozovic e Barella (Inter); Poli (Bologna); Kucka e Kulusevski (Parma); Pastore e Zaniolo (Roma); Milinkovic e Luis Alberto (Lazio); Verre e Lazovic (Verona); Ribery e Chiesa (Fiorentina); Jankto (Sampdoria); Jajalo e De Paul (Udinese); Rog e Nainggolan (Cagliari); Kurtic (Spal); Schone (Genoa).

Consigli Fantacalcio, attaccanti: occhio al ‘cigno’ di Sarajevo, Dzeko



Consigli Fantacalcio. E’ il momento più atteso, quello degli attaccanti. In Atalanta-Juventus si va dalla parte dei bianconeri con Cristiano Ronaldo, in quanto Muriel e Zapata sono reduci dai rispettivi infortuni e restano in dubbio. In Milan-Napoli tra i rossoneri Piatek sta redendo al di sotto delle sue aspettative ma occhio potrebbe tornare a sparare; nei partenopei Insigne e Mertens giocheranno dal 1′, consigliamo sia il belga che l’azzurro. In Torino-Inter si può schierare dal 1′ il ‘gallo’ Belotti per i granata ma nei nerazzurri Lukaku e Lautaro sono certezze. Nel derby emiliano delle 12.30 si può puntare su Palacio per i felsinei, mentre nei ducali Gervinho è in dubbio. Interessanti gli attaccanti relativi alle gare delle 15: in Roma-Brescia il consigliato di giornata è il bosniaco Dzeko; in Sassuolo-Lazio si possono schierare Caputo nei neroverdi, mentre nella Lazio si può scegliere sia Correa che Immobile; infine in Verona-Fiorentina non abbiamo consigliati. In Sampdoria-Udinese Quagliarella potrebbe tornare al gol e quindi va schierato, nei friulani occhio a Lasagna. Nel posticipo di ‘Via del Mare’ Lapadula sta segnando con continuità, mentre nei sardi è preferibile Joao Pedro a Simeone nel caso in cui siano nella stessa rosa. Per concludere nel ‘monday night’ si possono schierare Pandev e Pinamonti per i liguri, nella Spal Petagna non è al meglio.

Consigliati: Ronaldo (Juventus); Piatek (Milan); Insigne e Mertens (Napoli); Belotti (Torino); Lukaku e Lautaro (Inter); Palacio (Bologna); Dzeko (Roma); Caputo (Sassiolo); Correa e Immobile (Lazio); Quagliarella (Sampdoria); Lasagna (Udinese); Lapadula (Lecce); Joao Pedro (Cagliari); Pandev e Pinamonti (Genoa).