Consigli Fantacalcio Serie A 2019-2020, 14.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 14.a giornata. Dopo la settimana a forti tinte europee tra Champions ed Europa League, nel weekend torna il campionato con la 14.a giornata di Serie A. Sabato 30 novembre il turno verrà aperto dalle ore 15 dal derby lombardo in programma alle ore 15 allo stadio ‘Rigamonti’ Brescia-Atalanta; alle ore 18 si giocherà a ‘Marassi’ Genoa-Torino ed infine alle ore 20.45 al ‘Franchi’ si giocherà Fiorentina-Lecce. Domenica 1° dicembre ale ore 12.30 la Juventus all’ Allianz ospiterà il Sassuolo, mentre sono tre le gare delle ore 15: Inter-Spal; Lazio-Udinese e Parma-Milan. Alle ore 18 al ‘San Paolo’ si giocherà Napoli-Bologna ed infine alle ore 20.45 ci sarà il posticipo del ‘Bentegodi’ Verona-Roma. Lunedì 2 dicembre chiuderà la 14.a giornata il ‘monday nighy’ Cagliari-Sampdoria. Dopo i consigli della 13.a giornata, ecco i consigliati per il turno in programma nel weekend.

Consigli Fantacalcio, portieri: Handanovic potrebbe mantenere la porta inviolata



Consigli Fantacalcio. Nel derby lombardo del ‘Rigamonti’ tra Brescia e Atalanta si opta per Gollini nonostante le 3 reti subite contro la Juventus; nell’anticipo delle ore 18 tra Genoa e Torino si possono schierare sia Radu che Sirigu; mentre nella sfida del ‘Franchi’ tra Fiorentina e Lecce è preferibile schierare Dragowski. In Juventus-Sassuolo delle ore 12.30 potrebbe giocare Buffon e quindi bisogna attendere le ultime indicazioni sulla formazione che Sarri vorrà schierare. Ecco i “Consigli Fantacalcio” delle gare delle ore 15: in Inter-Spal senza dubbio Handanovic non si può non schierare; in Lazio-Udinese si opta per Strakosha mentre per Parma-Milan si può utilizzare Donnarumma. Nella sfida delle ore 18 al San Paolo tra Napoli e Bologna si va su Meret; mentre nel posticipo serale del Bentegodi tra Verona e Roma meglio schierare Pau Lopez. Infine nel ‘monday night’ tra Cagliari e Sampdoria si potrebbe optare su Rafael, titolare dopo la squalifica di Olsen relativa al rosso ricevuto dal portiere svedese contro il Lecce.

Consigliati: Gollini (Atalanta); Radu (Genoa); Sirigu (Torino); Dragowski (Fiorentina); Handanovic (Inter); Strakosha (Lazio); Donnarumma (Milan); Meret (Napoli); Pau Lopez (Roma); Rafael (Cagliari).

Consigli Fantacalcio, difensori: difesa giallorossa da +3



Consigli Fantacalcio. Brescia-Atalanta apre sabato il turno, nei lombardi sta facendo bene Cistana, mentre nei bergamaschi in rampa di lancio Palomino. In Genoa-Torino ottimo il rientro di Criscito nel turno precedente contro la Spal ed è schierabile; nel Torino, nonostante i 3 gol incassati contro l’Inter, Izzo è stato uno dei migliori e si può schierare anche per questo turno. In Fiorentina-Lecce si possono schierare Caceres per i viola e Calderoni per i salentini. Nel ‘lunch match’ tra Juventus e Sassuolo si può schierare uno tra Bonucci e De Ligt. Ecco i“Consigli Fantacalcio” delle gare delle ore 15 sono: in Inter-Spal, Skriniar dovrebbe giocare dal 1′; in Lazio-Udinese si opta su Acerbi; infine in Parma-Milan si possono prendere in considerazione Bruno Alves per i ducali e Theo Hernandez per i rossoneri. Nella gara delle ore 18 tra Napoli e Bologna le nostre scelte ricadono sui due azzurri Di Lorenzo e Koulibaly; mentre nel posticipo del ‘Bentegodi’ si può schierare Faraoni tra gli scaligeri, mentre nei giallorossi ottime prestazioni per Mancini, Smalling e Kolarov (è consigliato schierare uno dei tre o almeno 2/3). Nel ‘monday night’ sono schierabili Pisacane tra i sardi e Ferrari nei blucerchiati.

Consigliati: Cistana (Brescia); Palomino (Atalanta); Criscito (Genoa); Izzo (Torino); Caceres (Fiorentina); Calderoni (Lecce); Bonucci o De Ligt (Juventus); Skriniar (Inter); Acerbi (Lazio); Bruno Alves (Parma); Theo Hernandez (Milan); Di Lorenzo e Koulibaly (Napoli); Faraoni (Verona); Mancini, Smalling, Kolarov (Roma); Pisacane (Cagliari); Ferrari (Sampdoria).

Consigli Fantacalcio, centrocampisti: Pellegrini in ascesa



Consigli Fantacalcio. E’ il momento del centrocampo. In Brescia-Atalanta sono schierabili Tonali e Romulo per le ‘rondinelle’, mentre nei bergamaschi Gomez è in crescendo. Passando a Genoa-Torino l’unica scelta possibile per questo match è Lerager dei rossoblu; mentre in Fiorentina-Lecce occhio al derby personale di Castrovilli (ex Bari) ma la scelta migliore è Ribery. Nel ‘lunch match’ dell’Allianz Stadium il prescelto è Pjanic. Ecco le scelte migliori per le gare delle ore 15: in Inter-Spal si possono schierare Brozovic e Vecino, mentre negli estensi si opta su Kurtic; in Lazio-Udinese la scelta è vasta, sono da schierare Luis Alberto e Milinkovic, mentre nei friulani si può schierare De Paul; in Parma-Milan per i ducali da schierare Kucka e Kulusevski, mentre nei rossoneri rientra Suso. Nella gara del San Paolo alle ore 18 si possono schierare Allan (ottima la prova contro il Liverpool in Champions) e Fabian Ruiz; in Verona-Roma si possono schierare l’ottimo Amrabat e Verre (ex giallorosso), mentre nei giallorossi è squalificato Zaniolo, pertanto la scelta migliore è Pellegrini. Nel ‘lunch match’ le scelte ricadono sui sardi con Nandez, Rog e Nainggolan tutti e tre schierabili, mentre nei doriani si può tentare la ‘carta’ Jankto.

Consigliati: Tonali e Romulo (Brescia); Gomez (Atalanta); Lerager (Genoa); Castrovilli e Ribery (Fiorentina); Pjanic (Juventus); Brozovic e Vecino (Inter); Kurtic (Spal); Luis Alberto e Milinkovic (Lazio); De Paul (Udinese); Kucka e Kulusevski (Parma); Suso (Milan); Allan e Fabian Ruiz (Napoli); Amrabat e Verre (Verona); Pellegrini (Roma); Nandez, Rog e Nainggolan (Cagliari); Jankto (Sampdoria).

Consigli Fantacalcio, attaccanti: Lukaku-Lautaro esplosivi



Consigli Fantacalcio. Tocca agli attaccanti. In Brescia-Atalanta si può schierare nei padroni di casa Donnarumma, mentre negli atalantini sia Ilicic che Muriel sono da utilizzare; passando a Genoa-Torino si può optare su Pinamonti considerando che il granata Belotti resta in dubbio dopo l’infortunio patito nel match di sabato scorso contro l’Inter; in Fiorentina-Lecce si può tentare la ‘carta’ Farias, subentrato con grande voglia nella gara del turno scorso contro il Cagliari. In Juventus-Sassuolo si possono schierare Ronaldo e Higuain, mentre nei neroverdi Caputo si potrebbe azzardare. Ecco gli attaccanti consigliati per le gare delle ore 15: in Inter-Spal sia Lukaku che Lautaro sono da schierare assolutamente, mentre nella Spal si può tentare Petagna; in Lazio-Udinese sia Correa che Immobile sono da schierare; in Parma-Milan la scelta indicata ricade su Gervinho. In Napoli-Bologna delle ore 18 Mertens viene dal goal realizzato in Champions al Liverpool; in Verona-Roma si va su Dzeko. Infine nel ‘monday night’ per i sardi sono schierabili sia Joao Pedro che Simeone, nei blucerchiati Quagliarella.

Consigliati: Donnarumma (Brescia); Ilicic e Muriel (Atalanta); Pinamonti (Genoa); Farias (Lecce); Ronaldo e Higuain (Juventus); Caputo (Sassuolo); Lukaku e Lautaro (Inter); Petagna (Spal); Correa e Immobile (Lazio); Gervinho (Parma); Mertens (Napoli); Dzeko (Roma); Joao Pedro e Simeone (Cagliari); Quagliarella (Sampdoria).