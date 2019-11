“Cristiano Ronaldo lascia la Juventus a fine anno”: l’indiscrezione dalla Spagna fa tremare i tifosi bianconeri

Cristiano Ronaldo lascia la Juventus? In Spagna si parla di un addio a fine anno. Il fenomeno portoghese non sta vivendo un momento felice in maglia bianconera condito dalle polemiche dopo la reazione in seguito al cambio durante il secondo tempo del match contro il Milan. Il suo rapporto con Sarri non sembra essere dei migliori e, nonostante la recente tripletta in nazionale, un leggero infortunio sta pesando sul rendimento. Il giornalista spagnolo Eduardo Inda si è sbilanciato sul futuro di Cristiano Ronaldo, aprendo la strada ad un clamoroso addio anticipato a fine stagione. Intervistato dal quotidiano El Chiringuito, il direttore di Ok Diario ha dichiarato: “Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare Torino al termine della stagione se non dovesse riuscire a vincere la Champions League. Il club italiano oltretutto vorrebbe prendere Paul Pogba e Kylian Mbappé e, per ragioni finanziarie, dovrebbe appunto vendere il fuoriclasse portoghese”.



Cristiano Ronaldo via dalla Juventus? L’addio è possibile. L’indiscrezione del giornalista spagnolo ha aperto le porte dell’addio del calciatore portoghese a fine stagione, una situazione che potrebbe diventare realtà. Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino nel luglio 2018 come il calciatore più pagato della storia della Serie A e siglando un triennale da 30 milioni annui. In 16 mesi ha siglato 34 reti in 57 presenze, il suo rendimento è stato buono ma non eccezionale e l’età incomincia a farsi sentire. Lo spartiacque delle motivazioni del cinque volte pallone d’oro sarà l’eventuale conquista della Champions League, vero e proprio obiettivo di Cristiano Ronaldo da quando è sbarcato in bianconero. Un’altra eliminazione come quella dello scorso anno potrebbe spingerlo a chiudere la carriera altrove, mentre la Juventus lo rimpiazzerà con un top player più giovane.