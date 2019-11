Sfida al vertice in Serie B tra Crotone e Cittadella. I calabresi allenati da Stroppa sono reduci dalla sconfitta per 2-0 in casa del Benevento d’Inzaghi, sempre più capolista di questa Serie B 2019/20. Non è un momento positivo per il Crotone nonostante l’ottima posizione in classifica, terzo posto con 21 punti assieme a Chievo e appunto Cittadella. Gli uomini di Stroppa hanno vinto solamente due partite nelle ultime 5 partite e lo scontro con i veneti sarà cruciale per mantenere il treno delle prime quattro posizioni. Il Cittadella invece viene da ben 5 risultati utili consecutivi, trascinati da Diaw. Autore di 6 reti questo campionato. Sarà infatti interessante la sfida con il collega del Crotone, Simy. Attaccante nigeriano che sta sorprendendo tutti avendo realizzato 8 reti e due assist. Secondo posto per lui nella classifica marcatori, dietro a Iemmello.

Una sfida dunque di alta qualità e che infiammerà questa 14a giornata di Serie B 2019/20. Calcio d’inizio ore 15, sabato 30 novembre.

Crotone-Cittadella streaming e diretta tv, dove vedere Serie B sabato 30 novembre

Il match valido per la 14a giornata di Serie B 2019/20, Crotone-Cittadella, in programma sabato 30 novembre alle ore 15, sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della serie cadetta. Buon divertimento e buona visione!