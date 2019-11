De Ligt, il difensore che gioca anche a pallavolo

La lotta Scudetto è decisa. Juventus ed Inter, si contendono il primo posto tra sorpassi, e contro sorpassi. Con vittorie all’ultimo minuto, rigori al 96° e rigori non fischiati. E il calcio italiano, sui social in special modo, giornalisti imparziali, cominciano a domandarsi: ma è utile questo Var? aiuta davvero gli arbitri? perché i dubbi cominciano a essere ancora più evidenti, sulla regolarità degli errori e delle distrazioni dei direttori di gara, che in alcune partite, non vengono nemmeno richiamati dai colleghi davanti agli schermi, per correggere o almeno rivedere le immagini. Ieri, nel derby della Mole, Matthijs De Ligt, ha mostrato ancora una volta il suo talento oltre che nel calcio, nella pallavolo. Sì, fallo di mano, con braccio largo, non sanzionato dall’arbitro Doveri. Poi De Ligt, sarà decisivo nella vittoria, della Juve col Toro, arrabbiato, con Mazzarri, che ha lasciato subito i microfoni. Ci facciano capire. Una volta per tutte. Il ragazzo olandese, sembra che per ambientarsi, possa giocare anche con le braccia? In altre partite questi interventi sono stati puniti, ma De Ligt è la quarta volta che usa braccia e per 3 volte, l’ha passata liscia. Ed ecco che gli appassionati di calcio, giustamente, cominciano a pensarla male. Anche Callejon, aveva il braccio attaccato al braccio, Rocchi, non se ne accorge, e il Var che all’Olimpico funzionava, l’ha richiamato. Sky, principale tv sportiva italiana, sostiene che non è rigore, perché sono scelte soggettive dell’arbitro. E la volontarietà? Probabilmente nemmeno i direttori di gara, non ci stanno capendo niente. Povero campionato italiano.