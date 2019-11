Dopo il doppio turno settimanale Milano ha dovuto cedere lo scettro della classifica ai turchi dell’Anadolu Efes e agli spagnoli del Barcellona.

Peccato, perché la vittoria di martedì 19-11 sugli israeliani del Maccabi (92-88) aveva fatto riassaporare a tutto l’ambiente la leadership in solitaria dopo tanti anni di anonimato europeo.

La sconfitta maturata giovedì sera contro gli stessi turchi dell’Efes (76-81),non dico che fosse prevedibile, ma quasi perché, in meno di 48ore, il fisico non può recuperare il grande sforzo profuso contro il Maccabi e nonostante l’Olimpia sia rimasta attaccata al match per quasi tutto l’incontro, ha dovuto abdicare nell’ultimo quarto ,e i troppi errori dai 3 punti (19 su 31 tentativi) le sono stati fatali, lasciando così l’amaro in bocca agli spettatori presenti al Forum di Assago ,che comunque sono tornati a divertirsi anche nel continente. Sia Scola che Rodriguez, i quali fino a ieri l’altro, raggiungevano sempre la doppia cifra , questa volta si sono fermati il primo ad un misero score di 3 punti ed il secondo a soli 11punti, il che la dice lunga sullo stato di forma degli stessi.

Voltando pagina, ora la squadra di Ettore Messina avrà almeno due giorni di recupero per affrontare al meglio il big-match di domenica (ore 17:00) contro la squadra forse più ostica da sfidare in questo momento ,ovvero il Sassari di Pozzecco, che lo scorso anno fece molto male agli stessi meneghini,con il vantaggio almeno di giocarla in casa.

Per quanto riguarda il prossimo impegno in Eurolega, i lombardi avranno un ‘intera settimana per ricaricare le pile e venerdì 29-11 affronteranno l’Olympiacos in trasferta alle ore 20e30 e visto l’andamento altalenante degli ellenici, c’e’ da sperare ad un pronto riscatto.

Negli altri incontri spicca la sorprendente

vittoria del Valencia sui più quotati avversari russi del Khimki oltre all’inaspettata vittoria del Fenerbahce sul campo dell’Asvel Lione.

I lituani dello Zalgiris vengono sconfitti di misura dalla Stella Rossa,l’Alba Berlino non da seguito alla vittoria di martedì 19-11 e viene dominata dall’Olympiacos, che costruisce questo successo nel primo quarto.

Anche l’altra squadra tedesca del Bayern Monaco chiude il bilancio in parità dopo la due giorni europea e ieri sera, dopo un inizio promettente, ha lasciato i due punti al Panathinaikos sul parquet casalingo.

Nessun problema invece per le altre formazioni spagnole del Baskonia,Real Madrid e Barcellona , che hanno battuto rispettivamente lo Zenit di San Pietroburgo,il Maccabi di Tel Aviv e il Cska di Mosca, dove quest’ ultimo team sembra essere entrato in crisi dopo lo scintillante inizio di torneo.

Includendo anche la vittoria del Valencia, per la penisola iberica il decimo turno e’ stato un trionfo con quattro vittorie su quattro e più quelle del turno precedente fanno filotto con otto su otto.

Risultati decima giornata: giovedì 21-11.

Zalgiris-Stella Rossa 59-61

Alba Berlino

no-Olympiacos 80-99

Olimpia Milano-Anadolu 76-81

Valencia-khimki 89-84.

Venerdi 22-11:

Bayern M.-Panathinaikos 75-87

Asvel-Fenerbahce 72-88

Baskonia-Zenit 70-60

Barcellona-Maccabi T.A. 96-73

Real Madrid-Cska M. 97-81.

Classifica:

1 Barcellona 16 punti

2 Anadolu E. 16 pts.

3 Real Madrid 14 pts.

4 Olimpia M. 14 pts.

5 Maccabi T.A. 12 pts.

6 Cska M. 12 pts.

7 Panathinaikos 12 pts.

8 Khimki M. 12 pts.

9 Baskonia 10 pts.

10 Asvel 10 pts.

11 Olympiacos 8 pts.

12 Baylern M. 8 pts.

13 Valencia 8 pts.

14 Zalgiris 6 pts.

15 Stella Rossa 6 pts.

16 Fenerbahce 6 pts.

17 Alba Berlino 6 pts.

18 Zenit San P. 4 pts.

Prossimo turno:

Giovedi 28-11

Fenerbahce-Khimki M. Ore 18:45

Stella Rossa-Valencia ore 19:00

Alba Berlino-Zalgiris ore 20:00

Panathinaikos-Baskonia ore 20:00

Maccabi Tel Aviv-Asvel ore 20:05

Venerdi 29-11

Zenit S.P.-Real Madrid ore 18:00

Anadolu Efes-Bayern M. ore 18:30

Olympiacos-Olimpia Milano ore 20:30

Barcellona-Cska Mosca ore 21:00.