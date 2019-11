F C Barcelona – Messi 700

Con la partita di ieri notte al Camp Nou contro il Borussia Dortmund valida per la penultima giornata della fase a gironi della Champions League, Leo Messi ha raggiunto la ragguardevole cifra di 700 presenze con il club blaugrana. Cifra tonda coincisa con una gara europea e con una prestazione da Pallone d’Oro, con la quale ha dato ragione, per l’ennesima volta, a chi lo ha votato per ricevere il sesto trofeo personale della carriera, premiazione che avverrà luogo a Parigi il 2 di dicembre. Manca l’ufficialità chiaramente, ma è una sorta di segreto di pulcinella, posto che la visita a Barcelona nei giorni scorsi del redattore capo di France Football, in compagnia di uno dei redattori della rivista, a pochi giorni di distanza dalla premiazione, è un indizio attuale e concreto circa l’esito delle votazioni. Tenendo presente le abitudini della rivista che assegna il trofeo, che visita il vincitore in pectore circa una settimana prima del Galà ufficiale per effettuare l’intervista e realizzare le foto che appariranno a corredo dell’articolo sul premiato nella copertina del Numéro Spécial Ballon d’Or in edicola due giorni dopo la premiazione, quest’anno uscirà mercoledì 4 dicembre, la visita della squadra di FF a Barcelona è una rivelazione di come andrà la premiazione.

Detto questo, e tornando alle 700 presenze del Genio di Rosario in maglia blaugrana, l’argentino è ora secondo solo a Xavi, che guida la classifica dei più presenti del club con 767 gare disputate. In queste 700 partite, Messi ha realizzato la bellezza di 613 reti, contando il goal messo a segno nella serata di ieri. 613 su 700 incontri. Una media sbalorditiva di 0,87 reti per incontro. Nel mirino del 10 blaugrana, quanto a reti realizzate nei club, ora ha davanti a sé il mito Pelé, autore di 684 goals messi assieme tra Santos (647) e Cosmos NY (37). In queste 700 volte in campo, Leo è passato dal numero 30 sulla maglia della stagione 2004-05 al 10, lasciatogli in eredità da Ronaldinho nel 2008-09, in un percorso in cui è transitato attraverso il 19 nelle stagioni 2005-06, 2006-07 e 2007-08.