Fantacalcio, gli indisponibili per la 14.a giornata di Serie A, diversi i big a rischio

Infermerie piene e diversi big che rischiano di non poter scendere in campo nel prossimo turno di Serie A. Per molti di loro saranno decisive le prossime ore, come nel caso di Insigne e Milik del Napoli, o Andrea Belotti per il Torino. Eccovi la lista di tutti i giocatori indisponibili.

ATALANTA

Duvan Zapata: problemi muscolari, certamente out con il Brescia;

BOLOGNA

Mattia Destro: problema al ginocchio destro, da valutare per il match con i partenopei;

Federico Santander: lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, assente con il Napoli;

Mitchell Dijks: trauma al secondo dito del piede destro, probabile rientro dopo la quindicesima giornata;

BRESCIA

Daniele Dessena: rottura del malleolo della gamba destra, possibile rientro a gennaio;

CAGLIARI

Cragno: recupero da un intervento alla spalla destra, possibile rientro a gennaio;

Leonardo Pavoletti: lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro a primavera;

Valter Birsa: frattura composta del quarto metacarpo della mano sinistra, rientro dopo la sosta natalizia;

Luca Pellegrini: trauma distorsivo alla caviglia destra, da valutare in vista della sfida con la Sampdoria;

FIORENTINA

Federico Chiesa: problema muscolare all’adduttore lungo di sinistra, da valutare per la sfida casalinga con il Lecce;

German Pezzella: frattura zigomo destro, si tenta il recupera per la partita con l’Inter;

GENOA

Christian Kouamè: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, rientro a primavera;

INTER

Matteo Politano: distorsione della caviglia sinistra, rientro a metà dicembre;

Nicolò Barella: problema alla rotula destra, rientro dopo la sosta natalizia;

Alexis Sanchez: lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra, rientro a gennaio;

JUVENTUS

Giorgio Chiellini: lesione del legamento crociato del ginocchio destro, possibile rientro a marzo;

Douglas Costa: problema muscolare alla coscia destra, rientro a metà dicembre;

LAZIO

Adam Marusic: stiramento di primo grado al flessore della coscia sinistra, da valutare per in vista della sfida con l’Udinese;

LECCE

Marco Mancosu: problema muscolare, da valutare in ottica Fiorentina;

Filippo Falco: risentimento al collaterale mediale del ginocchio sinistro, possibile rientro per la quindicesima giornata;

MILAN

Leo Duarte: frattura del calcagno all’inserzione del tendine achilleo sinistro, possibile rientro in primavesa;

NAPOLI

Kevin Malcuit: lesione al legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro, rientro a marzo;

Arkadiusz Milik: lesione muscolare all’addome, da valutare per la partita con il Bologna;

Lorenzo Insigne: problema al gomito destro, anch’egli da valutare per la sfida con i felsinei;

PARMA

Roberto Inglese: trauma distorsivo alla caviglia sinistra, da valutare per la quindicesima giornata;

Andreas Cornelius: lesione di primo grado al bicipite femorale destro, anche lui da valutare per il prossimo turno;

Yann Karamoh: trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro con una lesione al legamento collaterale laterale, possibile rientro dopo la sosta natalizia;

ROMA

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, possibile rientro dopo la sosta natalizia:

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro in primavera;

SAMPDORIA

Andrea Bertolacci: lesione muscolare al flessore della coscia destra, rientro dopo la sosta natalizia;

Federico Bonazzoli: lesione muscolare al flessore della coscia destra, anche lui pienamente recuperabile dopo la sosta;

Bartosz Bereszynski: lesione al menisco esterno del ginocchio destro, rientro a febbraio:

Fabio Depaoli: trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, recupero per il prossimo turno di campionato;

SASSUOLO

Gregoire Defrel: distorsione con lesione capsulolegamentosa alla caviglia sinistra, rientro a gennaio;

Domenico Berardi: lesione all’adduttore della coscia sinistra;

Gian Marco Ferrari: lesione al retto femorale della coscia sinistra, da valutare per la sfida allo Juventus Stadium;

SPAL

Marco D’Alessandro: lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rientro a marzo;

Mohamed Fares: lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro dopo la pausa natalizia;

Federico Di Francesco: lesione distrattiva al bicipite femorale della coscia sinistra, rientro a metà dicembre;

TORINO

Iago Falque: lesione al quadricipite della coscia sinistra, rientro a metà dicembre;

Lyanco: lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, possibile rientro a febbraio;

Andrea Belotti: contusione all’anca, da valutare per la trasferta a Genova;

Diego Laxalt: stiramento al retto femorale, anche lui da valutare per la sfida con i rossoblù;

UDINESE

Ken Sema: problema di tipo muscolare, da valutare per il match con la Lazio;

VERONA

Marash Kumbulla: lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, da valutare in ottica Roma;

Miguel Veloso: lesione muscolare di primo grado al soleo sinistro, probabilmente assente contro i giallorossi;

Daniel Bessa: lesione dei muscoli adduttori della gamba destra, rientro dopo la sosta natalizia;