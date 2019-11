FC Barcelona – Messi sarà Pallone d’Oro

Ormai è tutto pronto. Manca l’ufficialità, che ci sarà la notte del Gala della consegna del Pallone d’Oro, ma chi deve sapere sa già. Messi sarà il nuovo Pallone d’Oro e sostituirà Modric, vincitore la scorsa stagione. Nella giornata di ieri, infatti, una squadra di giornalisti inviati da France Football, nella fattispecie Pascal Ferré e Thierry Marchand, rispettivamente redattore capo e redattore della celebre rivista francese che assegna il prestigioso trofeo, sono stati a Barcelona per incontrare Leo Messi, sottoporlo all’intervista di rito e preparare il servizio fotografico a corredo dell’articolo per la rivista che avrà in copertina il nuovo Pallone d’Oro, edizione 2019.

Come è rito, ormai, la rivista francese si reca nella città dove vive il premiato, a circa una settimana/10 giorni dalla consegna, per informarlo del risultato della votazione. Nello stesso tempo viene preparato il numero che avrà in copertina il nuovo vincitore. La rivista sarà quindi in edicola la settimana della proclamazione e della consegna del Pallone d’Oro.

Messi così conquisterà il suo sesto trofeo personale (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019), staccando così Cristiano Ronaldo nella classifica dei vincitori. 6 a 5. La scorsa è stata una annata superlativa, per il Genio di Rosario. Pichici della Liga, capocannoniere della Champions League, Scarpa d’Oro europea, vincitore della Liga con il Barça, semifinalista in Champions con doppiette realizzate negli Ottavi, Quarti e Semifinale. La celebrazione avverrà a Parigi, lunedì 2 dicembre, presso il Theatre Chatelet.