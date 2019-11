Fermana-Reggiana streaming Eleven Sports: dove vedere la gara in diretta live

Fermana-Reggiana streaming e diretta tv: presentazione del match

Al via la sedicesima giornata di Serie C. Allo stadio “Bruno Recchioni” di Fermo va in scena Fermana-Reggiana, gara dal pronostico nettamente a favore degli ospiti che stanno lottando per le posizioni di vertice nel girone B. La Reggiana di mister Alvini è reduce dalla buona vittoria ottenuta contro la Vis Pesaro, ma tutto l’ambiente amaranto è stato scosso nelle ultime ore dal “caso” Voltolini, con il portiere finito al centro delle cronache per un video “hard” girato a sua insaputa nei locali di una discoteca reggiana e che lo vede, suo malgrado, protagonista. Voltolini è stato messo fuori rosa per questa settimana, in attesa di ulteriori sviluppi della vicenda. A prendere posto in porta dovrebbe dunque essere ancora Narduzzo, con Alvini che pescherà dalla primavera per trovare un’alternativa, visto il concomitante infortunio di Venturi.

Ritono al passato per il mister della Fermana Mauro Antonioli che lo scorso anno ha gidato la Reggiana sino alla finale playoff (poi persa contro il Modena) e che ora ha il difficile compito di risollevare una squadra capace di ottenere un solo punto nelle ultime tre gare, e che staziona pericolosamente nei bassifondi della classifica. Non ci sarà comunque spazio per i sentimentalismi, come dichiarato dallo stesso Antonioli, che cercherà assolutamente di vincere la partita.

Fermana-Reggiana streaming e Diretta tv: dove vedere la gara domani 24 novembre

Fermana-Reggiana, match valevole per la sedicesima giornata in programma domani alle 17:45, verrà trasmessa in streaming attraverso la piattaforma Eleven Sports.