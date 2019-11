Fifa 20: I migliori giocatori in scadenza di contratto 2020

In questo articolo andremo a conoscere tutti quei giocatori che saranno in scadenza di contratto al termine della prima stagione nella carriera allenatore di Fifa 20.

E’ molto importante conoscere questa lista perché, esattamente come per gli svincolati, avremo la possibilità di contattare il giocatore direttamente offrendogli un contratto e saltando quindi l’offerta al club proprietario del cartellino. Questo significa quindi un enorme guadagno di tempo e di denaro.

Ricordiamo che sarà possibile contattare qualsiasi calciatore 6 mesi prima della scadenza del contratto, in questo caso quindi all’apertura del mercato di riparazione di Gennaio 2020. Altra condizione essenziale è che questi abbiano compiuto almeno 23 anni.

Una volta controllati questo piccoli dettagli sarà quindi possibile offrire al giocatore un pre-contratto ed acquistarlo in vista della stagione successiva a parametro zero.

Come potrete vedere ci sono profili davvero interessanti e che potranno cambiare radicalmente le potenzialità e la qualità della vostra squadra ad un prezzo veramente irrisorio.

Ecco la lista in ordine di valutazione:

1) Luka Modric Età: 33 Valutazione: 90

2) Sergio Ramos Età: 33 Valutazione: 89

3) G. Chiellini Età: 34 Valutazione: 89

4) C. Eriksen Età: 27 Valutazione: 88

5) E. Cavani Età: 32 Valutazione: 88

6) David Silva Età: 33 Valutazione: 88

7) T. Alderweireld Età: 30 Valutazione: 87

8) D. Mertens Età: 32 Valutazione: 87

9) J. Vertonghen Età: 32 Valutazione: 87

10) Thiago Silva Età: 34 Valutazione: 87

11) Fernandinho Età: 34 Valutazione: 87

12) J. Rodriguez Età: 27 Valutazione: 85

13) Alex Sandro Età: 28 Valutazione: 85

14) B. Matuidi Età: 32 Valutazione: 85

15) Z. Ibrahimovic Età: 37 Valutazione: 85