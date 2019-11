Per la terza volta la rassegna iridata va alla nazione del compianto Nelson Mandela, che sfruttando il maggior atletismo dei suoi giocatori, batte con ampio merito l’Inghilterra di Eddie Jones e dei 32 punti messi a segno 22 sono del mediano di apertura Pollard,tutti da calci piazzati.

La prima azione è a favore dei Sudafricani,che si procurano un calcio da 3 punti.Il giovane Pollard non centra i pali e si resta sullo 0 a 0; che la strada fosse tutta in salita per gli inglesi lo si intuisce sin da subito quando, al terzo min. Sincklar si infortuna, costringendo il c.t.britannico a cambiare strategia di gioco.

Entra così Cole. L’azione incessante dei ragazzi di Erasmus porta al nono min. ad un altro tiro da fermo,e questa volta Pollard inquadra i pali, ed è 3 a 0.

L’Inghilterra sembra frastornata ed impaurita e compie molti errori.

Entrambe le mischie danno vita a scontri tra titani e da una di queste, al 20mo gli inglesi

guadagnano un calcio da tre punti, che Farrell segna pareggiando i conti.

Nonostante l’uscita dal campo per infortunio di De Jager e Mbonambi, sono sempre i biancoverdi a condurre le redini del gioco, e al 25mo ancora una volta l’infallibile Pollard centra i pali, allungando sul 6 a 3.

I British provano al 30mo a sfondare il pacchetto difensivo avversario, il quale resiste con ordine, ma dopo 3 minuti di battaglie concedono un piazzato alla squadra di Eddie Jones,Il quale viene trasformato puntualmente dall’attento Farrell,che porta nuovamente il risultato in parità sul 6 a 6 al 34mo.

Non passano che tre minuti che il meticoloso Pollard trasforma un altro calcio da 3 punti al 38mo, ed il Sudafica va di nuovo avanti per 9 a 6.

C’è ancora tempo per una mischia finale, che genera l’ennesimo piazzato, che il rigoroso Pollard rifila il 12 a 6 proprio allo scadere del primo tempo.

Secondo tempo

Nel secondo tempo il tecnico degli inglesi attraverso i cambi prova ad invertire la rotta del match, ma senza successo, perché saranno sempre i ragazzi dell’allenatore Rassie Erasmus a condurre le danze.

Sale in cattedra il fenomeno Faf De klerc, che seppur sotto tono ieri sera, è sempre il miglior mediano di mischia al mondo, nonché miglior giocatore del globo.

Per gli antilopi c’è ancora un calcio piazzato, che il preciso Handre’ Pollard non potrà fare altro che segnare, portando a +9 i suoi compagni sul 15 a 6.

L’Inghilterra seppur in difficoltà non molla, e sfruttando un altro piazzato da 3 accorcia le distanze sul 9 a 15 al 50mo e successivamente al 54mo, lo stesso Farrell sbaglia il tiro del possibile 12 a 15, errore che risulterà fatale per il morale degli inglesi.

La reazione veemente dei Sudafricani arriva inesorabile e al 57mo, la tattica del c.t. Erasmus viene premiata ancora una volta con il 7mo calcio da fermo a loro favore, che il diligente Pollard ,sigla il 18 a 9.

L’orgoglio del Regno Unito è ferito ma non ancora domato e al 59mo , il tiro piazzato di Farrel riavvicina le 2 squadre sul 12 a 18.

Giungiamo così al 66mo, dove Mapimpi si porta

avanti con calcetto perfetto, che finisce tra le mani del suo compagno Am , il quale restituisce la palla ovale allo stesso, che mette giù la prima meta in assoluto in una finale mondiale disputata dagli Springboks, e così,grazie anche alla trasformazione di Pollard, il risultato schizza sul 25 a 12, e per i ragazzi della Regina Elisabetta è la resa finale.

Il tecnico britannico prova a difendersi come può, attraverso nuovi ingressi in campo, ma la maggiore fisicità e potenza atletica dei biancoverdi è incontrastata, tanto è vero che al 73mo il jolly Kolbe chiude definitivamente l’incontro liberandosi magistralmente del suo avversario Farrell, involandosi cosi per la meta del 30 a 12, che diventano 32 punti grazie alla realizzazione del bravo Handre’ Pollard.

Nella mischia finale il Sudafrica tiene il possesso della palla fino al fischio definitivo dell’arbitro francese Garces e per la terza volta la rassegna mondiale finisce nella bacheca degli Springboxs del coach 47enne Erasmus, che dopo i primi due titoli del 1995 e del 2007, vinti senza segnare una meta, questa volta sfatano il tabù mettendone a segno 2, legittimando a pieno titolo la supremazia planetaria della palla ovale nel 2019.