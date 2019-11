Foggia-Grumentum 1-0 (Video Gol Serie D): allo ‘Zaccheria’ decide Staiano, ‘satanelli’ all’inseguimento del Bitonto

Foggia-Grumentum 1-0. Allo stadio ‘Zaccheria’ il Foggia liquida la pratica Grumentum nell’incontro valido per la 10.a giornata del girone H del campionato di Serie D. Con questo successo i ‘satanelli’ continuano la rincorsa al Bitonto capolista, che ha battuto il Casarano per 1-0, e restano in 2.a posizione con 21 punti, mentre l’altra seconda, il Fasano, ha pareggiato 2-2 nel finale sul difficile campo dell’Agropoli.

Foggia-Grumentum, la cronaca del match. Nel primo tempo accade poco o nulla, la vera prima occasione capita al 36′ ai padroni di casa sui piedi di Iadaresta che dopo aver sfruttato un errato disimpegno degli ospiti prova a superare il portiere avversario Donini in dribbling ma da posizione defilata colpisce il palo. Nel secondo tempo il Foggia entra in campo più determinato e con un’altra mentalità con la voglia di portare a casa l’intera posta in palio. Al 55′ i satanelli sbloccano il match con Staiano, che trasforma in rete un ottimo assist di Russo e stappa il match dello ‘Zaccheria’. Foggia che amministra bene la gara senza correre ulteriori rischi e conduce il match in porto senza creare nitide palle gol per il 2-0. L’ arbitro Bozzetto dopo 4′ minuti di recupero manda tutti sotto la doccia e termina il match. Il Foggia domenica prossima ospiterà il Sorrento, che oggi ha pareggiato in casa contro il Brindisi per 0-0, allo ‘Zaccheria’, mentre il Grumentum ospiterà a domicilio l’Altamura, che ha battuto in casa il Cerignola per 2-1.

VIDEO HIGHLIGHTS FOGGIA-GRUMENTUM

Foggia-Grumentum, il tabellino del match

Foggia (3-5-2): Fumagalli; Delli Carri (52′ Russo), Viscomi, Di Jenno; Di Masi (52′ Salines), Cittadino, Staiano, Gentile, Campagna; Iadaresta, Tortori (71′ Gerbaudo). All. Corda.

Grumentum (4-4-2): Donini; Cecci, Dubaz, Catinali (86′ Matinata), Pellegrini; De Gol, Potenza, Lobosco (85′ De Luca), Martinez (34′ Bongermino); Agresta, Cirelli 61′ (Cavaliere). All: Finamore.

ARBITRO: Bozzetto (Bergamo)

MARCATORI: 55′ Staiano (Fog)

NOTE: Ammoniti Cittadino, Viscomi, Staiano (Fog); Dubaz, Catinali, De Gol Cirelli (Gru).

RECUPERO: 3’ p.t; 4’s.t