Foggia-Grumentum. Allo stadio ‘Pino Zaccheria’ il Foggia di mister Ninni Corda ospita il Grumentum Val d’Agri di mister Antonio Finamore, match valido per la 10.a giornata del girone H del campionato di Serie D. I ‘satanelli’ occupano la 3.a posizione in compagnia del Fasano a 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi ed 1 sconfitta) con i brindisini in vantaggio per lo scontro diretto e sono reduci dall’ importante vittoria esterna per 0-1 del ‘Giovanni Paolo II’ di Nardò. Gli ospiti, invece, sono impelagati nelle sabbie mobili della classifica, infatti occupano la 15.a posizione con appena 9 punti conquistati (3 vittorie e 6 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-1 contro il Sorrento. Nei ‘satanelli’ ha parlato il portiere Ermanno Fumagalli: “A Foggia la Serie D deve essere solo di passaggio, i nostri tifosi meritano palcoscenici migliori. Mi piacerebbe molto tornare nel calcio professionistico indossando la maglia del Foggia” (fonte: tuttocalciopuglia.com). Il tecnico degli ospiti Finamore si è espresso così in merito al match contro il Foggia: “Sarà bello per noi giocare allo ‘Zaccheria’ contro una squadra come il Foggia che lo scorso anno militava in Serie B ed è ripartita con una nuova società dalla Serie D. Hanno una squadra molto compatta e il loro pregio è l’intensità, per noi sarà difficile contro di loro ma ce la metteremo tutta per ottenere un buon risultato” (fonte: tuttopotenza.com). Foggia-Grumentum sarà arbitrata dal signor Giorgio Bozzetto di Bergamo, coaudiuvato dai signor Manuel Anelli e Jacopo Cioffredi, entrambi di Padova.

Foggia-Grumentum, come seguire il match in tv e streaming

Foggia-Grumentum. Questo match della 10.a giornata del girone H del campionato di Serie D verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti. Su Eleven Sports per la Serie D vengono trasmesse anche le gare del Palermo.