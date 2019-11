Francavilla-Taranto. Alle ore 14.30 allo stadio ‘Fittipaldi’ di Francavilla in Sinni i padroni di casa lucani di mister Genny Del Prete ricevono il Taranto di Luigi Panarelli, il match è valido per la 12.a giornata del campionato di Serie D, girone H. I lucani dopo l’esonero del tecnico Lazic, sembrano aver cambiato marcia, infatti con l’arrivo di mister Del Prete il Francavilla non è più ultimo in classifica ed occupa la 17.a posizione con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte) e dopo le 3 vittorie consecutive contro Agropoli, Nocerina e Gravina, nel turno precedente è arrivata la sconfitta per 2-1 al ‘Monterisi’ contro il Cerignola. Gli ionici stanno appurando gli effetti della ‘cura’ Panarelli ed adesso occupano la 2.a posizione in classifica in compagnia del Foggia con 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) e giungono a questo match dopo le 3 vittorie consecutive contro il Gladiator per 3-1, la Gelbison in trasferta 0-1 e la vittoria casalinga dell’ultimo turno per 5-0 sull’Agropoli. Panarelli dovrebbe riproporre la difesa puntando su Benvenga, Luigi Manzo e Ferrara. In attacco il tecnico tarantino dovrebbe riconfermare il tridente composto da D’Agostino, Genchi e Favetta. Dunque il tecnico tarantino dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2, modulo che ha dato i suoi frutti nel match di domenica scorsa contro l’Agropoli e che è stato riproposto da mister Panarelli anche nel test amichevole contro il Castellaneta. Francavilla-Taranto sarà diretta dal signor Giuseppe Vingo di Pisa, coaudiuvato dai signori Nadir Bertozzi di Cesena e Manuel Marchese di Pavia.

Francavilla-Taranto, come seguire il match in tv e streaming

Francavilla-Taranto, info diretta tv e streaming. Questa gara della 12.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 14.30, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre o seguire il match sulla pagina Facebook di Studio 100.