Gelbison-Taranto. Alle ore 15 allo stadio ‘Giovanni Morra’ di Vallo della Lucania la Gelbison di mister Alessio Martino ospiterà il Taranto di Luigi Panarelli, match valido per la 10.a giornata del girone H del campionato di Serie D. I padroni di casa dopo l’ottimo inizio di stagione delle prime giornate sono scivolati in 10.a posizione con 13 punti all’attivo (3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Cerignola per 2-1, gara giocata al ‘Monterisi’. Gli ionici occupano la 4.a posizione in classifica con 15 punti all’ attivo (5 vittorie e 4 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria in campionato alla prima di Panarelli contro il Gladiator per 3-1, match giocato allo ‘Iacovone’, ma mercoledì è arrivata l’ eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D per mano del Fasano, match giocato al ‘Vito Curlo’ e vinto dai brindisini con il punteggio di 3-2. Negli ionici Stefano D’Agostino ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi anche sull’ ex tecnico Nicola Ragno: “Se riusciamo a trovare la chiave giusta che proviene dall’esterno a livello mentale possiamo reggere. Mi trovo bene a Taranto e per quanto riguarda mister Ragno ero molto convinto del suo arrivo inn questa squadra anche perchè è un vincente ma purtroppo le cose sono andate diversamente e adesso dobbiamo voltare pagina, salire in Serie C con questa maglia sarebbe un sogno” (fonte: tuttocalciopuglia.com). Gelbison-Taranto sarà arbitrata dal signor Marco Sicurello di Seregno, coaudiuvato dai signor Daniele Bianchini di Frosinone ed Alessandro Rastelli di Ostia Lido.



Gelbison-Taranto, come seguire il match in tv e streaming

Gelbison-Taranto, info diretta tv e streaming. Questa gara della 10.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 15, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre o seguire il match sulla pagina Facebook di Studio 100.