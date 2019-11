La sfida di sabato 16 novembre contro la Bielorussia è un appuntamento da non fallire per la Germania di Low. I tedeschi sono al primo posto del gruppo C per le Qualificazioni a Euro 2020, a pari punti con l’Olanda, ma i quattro volte campioni del mondo non possono permettersi passi falsi. Infatti c’è poco da stare tranquilli dato che a due giornate dal termine, l’Irlanda del Nord può ancora sperare in una qualificazione che sarebbe a dir poco clamoroso. Gli irlandesi sono a quota 12 punti, solamente tre in meno dei tedeschi e degli olandesi e l’ultima sfida di questo gruppo sarà proprio Germania-Irlanda del Nord. In queste due ultime gare, l’Irlanda del Nord affronterà le prime della classe e farà di tutto pur di portare a casa i tre punti.

La Germania per andare sul sicuro dovrà quindi vincere queste ultime partite, senza incorrere in pareggi che potrebbero complicare il cammino di Gnabry & co. La differenza reti sta dalla parte dei tedeschi, avendo nel girone il miglior attacco e la miglior difesa con 20 gol fatti e solo 6 subiti. Dunque appare altamente improbabile che la Bielorussia possa impensierire i ragazzi di Low. Calcio d’inizio ore 20:45, sabato 16 novembre.

Germania-Bielorussia streaming e diretta tv, dove vedere Qualificazioni Euro 2020 sabato 16 novembre

Il match valido per le Qualificazioni a Euro 2020, Germania-Bielorussia, non sarà trasmesso da nessuna emittente tv italiana. Dunque non sarà possibile vedere il match ne in diretta tv ne in streaming. Consigliamo di seguire le pagine Facebook o Instagram delle due nazionali così da avere un resoconto live del match.