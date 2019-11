Giocatori più veloci Fifa 20

In questo articolo andremo ad analizzare quali sono i giocatori più veloci su Fifa 20.

Tutti gli amanti di Fifa 20 è importante che siano a conoscenza di questa speciale classifica, dato che come sappiamo, la velocità è quella caratteristica che ci permette di saltare il difensore avversario molto facilmente, anche senza essere a conoscenza delle mosse abilità.

Il re di Fifa 20 quest’anno va ad Adama Traorè, che precede Mbappe, giocatore con un valore di 74 e 82 di potenziale. E’ ancora molto giovane dato che è del 1996 e gioca nel ruolo di attaccante destro. Il suo valore è di 8,5 milioni di euro, ha uno stipendi di 56 mila euro settimanali e una clausola rescissoria di 17,9 milioni di euro. Il 96 di velocità è ottenuto da una media tra la velocità scatto (96) e accelerazione (97).

Per l’appunto questa classifica va bene sia per chi sta giocando ad Ultimate Team e ha bisogno di impreziosire la sua squadra con uno di questi giocatori, sia per chi invece ha iniziato la modalità carriera, anche con squadre di basso valore, dato che esistono giocatori molto veloci ma con carenze nelle altre caratteristiche. Basti pensare alla breve avventura di Usain Bolt nel mondo del calcio.

Ecco la classifica:

1) Adama Traorè (96 VEL)

2) Kylian Mbappè (96 VEL)

3) Leroy Sanè (95 VEL)

4) Anibal Chalà (95 VEL)

5) Kensuke Nagai (95 VEL)

6) Gelson Martins (95 VEL)

7) Pierre-Emerick Aubameyang (94 VEL)

8) Jurgen Damm (94 VEL)

9) Inaki Williams (94 VEL)

10) Kim In Seong (94 VEL)

11) Ismaila Sarr (94 VEL)

12) Kekuta Manneh (94 VEL)

13) Sadio Manè (94 VEL)

14) Elliot List (94 VEL)

15) Frank Acheampong (94 VEL)