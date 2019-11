Hesgosal Juventus-Milan STREAMING gratis e DIRETTA live

Juventus-Milan streaming gratis: il postocipo della dodicesima giornata

Ci sono gare che vanno ben oltre i semplici discorsi di classifica. Gare che mettono in palio ben piú di tre punti e vanno giocate innanzitutto per difendere il proprio blasone e il proprio onore.Juventus-Milan è una di queste: il big match della dodicesima giornata, in programma questa sera all’Alianz Stadium, mette in scena una “classica” del calcio italiano che, sebbene non valga piú il primato della classifica, rievoca tanti ricordi e mette in scena ancora dei piú che degni protagonisti, da una parte e dall’altra.

Lo Juventus-Milan di stasera è la gara numero 169 tra queste due gloriose compagini. Il bilancio sorride a Madama che guidano il computo delle vittorie con 65 successi contro i 49 rossoneri, 54 sono stati i pareggi. Il dato che dovrebbe maggiormente rassenerare la Juventus è peró relativo ai precedenti nell’Alianz Stadium: otto vittorie su otto con 17 reti segnate.

Pioli, dal canto suo, non ha mai sconfitto i bianconeri in carriera.

Juventus-Milan streaming gratis: dove vedere la gara in diretta live

Juventus-Milan Hesgoal / Rojadirecta – La diretta di Juventus-Milan sarà garantita da Sky sport (canale 202) a partire dalle ore 20:45. Lo streaming – no streaming illegale Vipleague, Socceron, Hesgoal, Rojadirecta – sarà visibile sull’app Skygo, disponibile su tablet, Pc e Smartphone.

Juventus-Milan streaming gratis: le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni con le quali i due tecnici dovrebbero affrontarsi questa sera:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa; C. Ronaldo, Higuain. Allenatore: Maurizio Sarri

MILAN (3-4–2-1): Donnarumma; Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Conti, Bennacer, Paquetà, Hernandez; Suso, Calhanoglu, Piatek. Allenatore: Stefano Pioli