Il Cagliari non finisce più di stupire: 5-2 alla Fiorentina

Il roboante risultato finale (meno severo per la Fiorentina grazie ai due goal siglati durante gli ultimi minuti dell’incontro) sono il simbolo di quanto visto fare dal Cagliari in questa prima parte di stagione. Gli uomini di Maran hanno disputato una partita straordinaria e si candidano a essere la squadra rivelazione di questo torneo. I presupposti per disputare una stagione straordinaria ci sono tutti. Del resto, la classifica parla chiaro: il Cagliari è terzo e arriva alla sosta in uno stato di forza sia fisico che, soprattutto, mentale da fare invidia a qualsiasi squadra si serie A. Ci sono delle azioni viste in campo che dimostrano come non sia frutto del caso quanto si sta vedendo in queste settimane. Si prenda come esempio il primo goal dell’incontro siglato da Rog. La rete del vantaggio arriva tramite un’azione corale che simboleggia quanto siano cercate le trame viste in campo. Si aggiunga a questo le grandi giocate singole come quella di Simeone in occasione della terza marcatura e il grandissimo tiro da fuori area di Naiggolan e si capisce perché questo Cagliari possa davvero dire la sua in questa stagione e magari replicare quanto di bello visto fare dall’Atalanta in queste ultime stagioni.

Il cammino è ancora lungo per confermarsi a questo livello, però l’entusiasmo che si respira intorno al Cagliari è tanto e non sembra minimamente influire, se non in positivo, sui calciatori.