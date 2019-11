Il Napoli si allena a porte aperte al San Paolo, come reagiranno i tifosi?

Dopo il comunicato ufficiale del Napoli, che dà piena responsabilità ad Ancelotti e fiducia, ora si aspetta come reagiranno i tifosi degli azzurri, a cominciare da oggi pomeriggio. Infatti, la squadra si allenerà a porte aperte al San Paolo, e si prevede che i tifosi, che andranno a seguire la seduta, non andranno con rose e fiori verso i propri “beniamini”. Sui social, infatti, la maggior parte della tifoseria partenopea si è schierata con la società, dopo il silenzio post gara di Champions League col Salisburgo, e soprattutto dopo l’ammutinamento dei leader che non hanno accettato il ritiro a Castelvolturno di De Laurentiis, che in un’intervista, sottolineò che non era punitivo. Ora si aspettano le reazioni del Presidente, che ha in mente di tutelare la società e multare la squadra.

Gira voce, che nello spogliatoio Insigne abbia esclamato, che non sia giusto andare in ritiro, dopo una buona prestazione. E che Allan, abbia avuto un duro scontro con Edo De Laurentiis con espressioni alquanto dure.

Ed Ancelotti? il tecnico nonostante la sua contrarietà del ritiro, ora dovrà rimettere in piedi il muro alzato dai calciatori, che da un mese a questa parte non hanno offerto grandi prestazioni, delegando il Napoli fuori dalla zona Scudetto, Champions ed Europa League.