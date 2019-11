Il pistolero Piatek finisce le cartucce

Krzysztof Piatek forse ha finito le cartucce o sono solo da ricaricare?

Con Stefano Pioli come nuovo allenatore del milan potrebbe ritrovare la via del gol, infatti alla vecchia guida di Gianpaolo fece 2 gol tutti e due su rigore, si stava perdendo con troppi stili di gioco differenti ad ogni partita.

Con Pioli alla guida della squadra sembra aver ritrovato la mentalità da attaccante, contro il Lecce (pareggiata 2-2) sigla il gol del 2-1 con un ottimo colpo di testa ma viene lasciato in panchina nella sfida successiva, importante contro la Roma. Ottimi segnali invece vengono dalla partita successiva contro il fanalino di coda del campionato (la Spal) vinta 1-0.

Nella partita contro la Lazio anche questa persa 2-1 a San Siro, segna il gol del momentaneo pareggio su ottimo cross di Theo Hernandez, con deviazione di Bastos.

Dunque sembrava solamente un periodo no per l’attaccante polacco, sicuramente dopo le ottime prove verrà schierato negl’ undici titolari di Domenica contro la capolista, la Juventus, la gara é molto difficile soprattutto per il la situazione difficoltosa in cui si trova la squadra rossonera, molto importante invece per Krzysztof che se andrà al gol scaccierà via tutti i fantasmi della maledizione del numero 9, appartenuta ad Filippo Inzaghi (ora allenatore del Benevento). Per il Milan e i fantallenatori sarebbe una grande gioia aver ritrovato la loro punta di diamante persa lungo il tragitto di questo campionato.