Insigne decisivo nel 4-3-3 si Mancini

E’ un altro Lorenzo Insigne quello visto ieri in Bosnia, durante la penultima gara di Qualificazione ad Euro 2020, che ha visto gli azzurri di Roberto Mancini imporsi senza troppi problemi per 0-3 con reti di Acerbi, del napoletano e di Belotti.

Sarà lo schema del 4-3-3? Insigne ieri, ha siglato lo 0-2 che ha messo il lucchetto per passare in Bosnia.

Probabilmente sì, perché Mancini usa lo schema più adatto al capitano del Napoli, che dà il meglio di sé sulla sinistra.

Avrà visto Ancelotti? Infatti probabilmente col Milan a San Siro, il tecnico del Napoli schiererà il 4-3-3 ricambiando il modulo del Napoli, per tornare alla vittoria e rialzare la testa, dopo un periodo nero, tra prestazioni e risultati che non hanno soddisfatto nessuno.

Insigne lo abbiamo visto attivo, scaltro e spietato, e nei festeggiamenti quella corsa verso la panchina ad abbracciare il suo amico Immobile, con lui nel Pescara di Zeman, che andò in A con gli abruzzesi.

Sarà un risveglio? ricordiamo che il capitano del Napoli, è stato uno dei capi dell’ammutinamento al ritiro imposto da De Laurentiis, ed all’allenamento a porte aperte al San Paolo è stato preso di mira dalla maggior parte dei presenti con offese e denigrazioni di ogni tipo.