Inter: Gabigol merita una seconda chance? 5 motivi per il sì e 5 per il no

GABIGOL MERITA UNA SECONDA CHANCE? – LA RINASCITA IN BRASILE

Gabriel Barbosa in Brasile è tornato ad essere Gabigol, quel talento brasiliano che pochi anni fa incantò il mondo intero e spinse l’Inter nel 2016 a sborsare più di 30 milioni di euro per accaparrarselo. Ma all’Inter le cose non andarono affatto bene: solo 10 apparizioni in maglia nerazzurra e una sola rete, sotto la guida di tre allenatori diversi che non hanno puntato su di lui (De Boer, Pioli e Vecchi). L’anno seguente l’approdo al Benfica non cambiò le cose: Barbosa nel calcio Europeo non solo non riesce a brillare, ma proprio non trova minuti in campo. L’Inter, ancora proprietaria del cartellino, prova così a farlo tornare in Brasile per farlo rinascere: chi meglio del Santos che lo ha formato e lanciato? Il prestito al Santos risulta molto proficuo: 27 gol stagionali per l’attaccante brasiliano che comincia così a riottenere una certa attenzione nei suoi confronti; il Flamengo mette gli occhi su di lui, l’Inter accetta il prestito ed è la scelta migliore per tutti. Gabigol al Flamengo segna a raffica in campionato, in Coppa Libertadores e nella coppa di lega: 40 gol stagionali! Gli ultimi 2 di questi 40 gol sono i più importanti. Come mai? Il Flamengo si gioca la finale della Coppa Libertadores contro i campioni in carica del River Plate, la squadra argentina è in vantaggio per 1 a 0 e mancano pochi minuti alla fine della partita. Tutto sembra già deciso ma Gabriel Barbosa ha qualcosa da dire al mondo, Gabigol ha ancora delle cartucce da sparare: ribalta la partita con una doppietta e porta il Flamengo al trionfo.

Siamo ad oggi, l’Inter deve decidere il futuro di Gabigol. Il mercato di Gennaio si avvicina, la stagione in Brasile è quasi conclusa ed è ora di tirare le somme: cosa fare? Tenerlo in rosa dandogli una seconda opportunità sotto la guida di Antonio Conte o venderlo definitivamente in modo da ottenere una ricca plusvalenza?

GABIGOL MERITA UNA SECONDA CHANCE? – 5 MOTIVI PER IL SI

Gabigol ha ritrovato una straordinaria vena realizzativa: 40 gol stagionali sono numeri da capogiro! Quale squadra rinuncerebbe ad un attaccante così in forma? L’Inter nel 2016 ha sborsato una cifra veramente elevata per accaparrarselo: i 33 milioni spesi per lui fanno di Gabigol uno degli acquisti più costosi della storia del Club. Finora è sempre stato considerato un flop di mercato… perché non dimostrare a tutti che si sono sbagliati e che l’Inter ci aveva visto lungo? I tifosi interisti non hanno mai smesso di amare Gabigol (almeno una parte di essi). Fin dalle prime apparizioni in maglia nerazzurra, quando l’attesa e la voglia di vederlo all’opera era tanta, i tifosi interisti hanno dimostrato un grandissimo affetto nei confronti dell’attaccante brasiliano (certe volte un affetto quasi esagerato). Gabriel entrava in campo e partiva il boato di San Siro, il ragazzo si esaltava e si esibiva in numeri e giocate di fino che mandavano in visibilio il pubblico: colpi di tacco, biciclette, veroniche… Una buona parte di tifosi nerazzurri freme per rivederlo in campo con i colori dell’Inter, l’ambiente non sarà ostico in caso di un suo ritorno. Barbosa ha 23 anni, è ancora molto giovane e i margini di crescita sono ancora molto alti. Non è più il ragazzino poco maturo che approdò in nerazzurro con tanto di presentazione in pompa magna in stile Ronaldo il fenomeno, ma è ancora tra i talenti più giovani del Brasile! Prima l’infortunio di Sanchez, poi quello di Politano, gli sfoghi e le lamentele di Conte per una rosa incompleta… L’Inter nella prossima sessione di mercato proverà a regalare un nuovo attaccante a Conte per dare maggior riposo a Lautaro e Lukaku (la sola alternativa attualmente è il giovanissimo Esposito). Ma perché spendere soldi sul mercato quando un nuovo acquisto di livello potrebbe averlo già in casa?

GABIGOL MERITA UNA SECONDA CHANCE? – 5 MOTIVI PER IL NO