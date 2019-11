Inter-Spal streaming gratis e diretta tv Serie A, dove vedere il match 1 dicembre

Inter-Spal, testacoda a San Siro. Gli uomini di Antonio Conte sono reduci dall’entusiasmante vittoria europea di Praga che ha avvicinato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Anche in campionato il momento è molto positivo con quattro vittorie consecutive e i nerazzurri sono rimasti in scia della Juventus capolista con 35 punti. È il miglior inizio dalla stagione 1950/51 e l’Inter vuole continuare a cullare il sogno scudetto. Gli ospiti sono penultimi in classifica con 9 punti, vengono da 2 pareggi consecutivi e non vincono in campionato dal 5 ottobre. Il match Inter-Spal, valevole per la quattordicesima giornata della Serie A 2019/20, si gioca domenica 1 dicembre alle ore 15 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. Negli ultimi quattro precedenti tra le due squadre si registrano tre vittorie dei nerazzurri e un pareggio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-SPAL

Inter(3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; R. Lukaku, L. Martinez. Allenatore: Conte. A disposizione: Padelli, Berni, Candreva, Skriniar, Ranocchia, Godin, Dimarco, Agoumé, Borja Valero, Esposito, Politano.

Spal(3-5-2): E. Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici. A disposizione: Thiam, Letica, Igor, Felipe, Salamon, Cannistrà, Valoti, Mastrilli, Moncini, Paloschi, Jankovic.

Dove vedere Inter-Spal, diretta tv e streaming

Il match Inter-Spal sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A HD e Sky Calcio 1 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.