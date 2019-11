Inter-Verona streaming gratis e diretta tv Serie A, dove vedere match oggi 9 novembre

Inter-Verona. Alle ore 18 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro (Milano) l’Inter di Antonio Conte ospita il Verona di Ivan Juric per il match della 12.a giornata del campionato di Serie A, turno che precede la sosta per gli impegni delle varie nazionali. I nerazzurri si rituffano in campionato dopo la beffa subita per mano dei tedeschi del Borussia Dortmund in Champions League e lo farò affrontando un avversario complicato come il Verona. I nerazzurri occupano la 2.a posizione in classifica con 28 punti conquistati in 11 giornate finora disputate (9 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta) e in campionato è reduce dalla vittoria in rimonta per 1-2 al ‘Dall’Ara’ di Bologna. Gli scaligeri, invece, stanno facendo un buon campionato ed occupano la 9.a posizione in classifica con 15 punti all’ attivo (4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte) ed è reduce da due vittorie consecutive contro il Parma in trasferta per 0-1 e contro il Brescia 2-1 al ‘Bentegodi’. Inter-Verona sarà arbitrata dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma, coaudiuvato dai signori Bottegoni e Rocca, il quarto uomo sarà Di Martino, mentre al Var ci sarà il signor Giacomelli.

Inter-Verona, le probabili formazioni. QUI INTER- Consueto 3-5-2 per Antonio Conte con Handanovic tra i pali; i tre di difesa saranno Godin, De Vrij e Skriniar; i due esterni saranno Candreva e Biraghi, in mezzo al campo spazio per Barella, Brozovic e il rientrante Sensi; i due attaccanti saranno Lautaro e Lukaku. QUI VERONA- Gli scaligeri di Juric risponderanno con il 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali; i tre difensori centrali saranno Rrhamani, Kumbulla e Dawidowicz; a centrocampo ci saranno Faraoni, Amrabat, Veloso e Lazovic; Zaccagni e Salcedo ricopriranno il ruolo di trequartisti alle spalle dell’unica punta Stepinski.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Salcedo; Stepinski. All. Juric.

Inter-Verona, potere seguire QUI su Supernews il LIVE del match.

Inter-Verona, come seguire il match in tv e streaming

Inter-Verona, info diretta tv e streaming. Questo anticipo della 12.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Inter-Verona, i precedenti. I nerazzurri e gli scaligeri si sono affrontati a Milano in Serie A ben 28 volte, il bilancio narra di 17 vittorie nerazzurre, 11 pareggi e nessuna vittoria del Verona. Le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta in Serie A nella stagione 2017-2018, netta vittoria dell’Inter per 3-0 grazie alle reti al 1′ di Icardi, al 13′ di Perisic e al 49′ ancora di Icardi.