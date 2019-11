Vuole terminare il Gruppo J a punteggio pieno l’Italia allenata da Roberto Mancini. Gli azzurri sanno solo vincere in queste Qualificazioni a Euro 2020. L’ultimo match giocato contro la Bosnia Erzegovina di Pjanic e Dzeko ha confermato grande stato di forma della compagine azzurra, in forma su tutti i reparti. Insigne ha dimostrato ancora una volta di rendere di più in Nazionale che con il Napoli dove sta vivendo un momento tra alti e bassi. Positiva anche la prova di Donnarumma, sempre più maturo e sicuro tra i pali. La decima vittoria consecutiva potrebbe arrivare questo lunedì contro l’abbordabile Armenia, già sconfitta per 3-1 lo scorso settembre in un match che non fu poi così tanto semplice per gli azzurri. Infatti, gli armeni passarono addirittura in vantaggio grazie al gol di Karapetian che poi commise una follia nel farsi espellere prima della doppietta di Belotti e il gol di Pellegrini. Una sfida sulla carta agevole per gli azzurri, ma comunque da prendere con le molle. Calcio d’inizio ore 20:45, lunedì 18 novembre.

Italia-Armenia streaming e diretta tv, dove vedere Qualificazioni Euro 2020 lunedì 18 novembre

Il match valido per la Qualificazioni a Euro 2020, Italia-Armenia, in programma lunedì 18 novembre alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno. Per coloro che vogliano seguire il match in streaming, sarà possibile farlo attraverso Rai Play. Buon divertimento!