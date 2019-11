Italia-Armenia Under 21: streaming e diretta tv, dove vedere qualificazioni Euro 2021 oggi 19 novembre

Oggi alle ore 18.30 allo stadio Angelo Massimino di Catania si giocherà il match Italia-Armenia Under 21, valido per il Gruppo 1 delle qualificazioni ad Euro 2021 che disputerà in Ungheria e Slovenia.

Italia-Armenia Under 21, presentazione del match

Gli azzurrini del ct Paolo Nicolato vengono dalla vittoria convincente di venerdì scorso al Paolo Mazza di Ferrara contro l’Islanda per 3-0 grazie alle reti di Sottili e Cutrone (doppietta per lui), mentre gli armeni hanno perso in casa contro l’Irlanda per 1-0. In classifica sono proprio gli irlandesi a comandare il Gruppo 1 con 13 punti in sei gare, mentre l’Italia segue a 10 ma con due partite in meno e dunque virtualmente al primo posto e forti del fatto di avere lo scontro diretto in casa nell’ultima giornata il prossimo 13 ottobre. Ancora non del tutto tagliate fuori Islanda (9 punti in quattro gare) e Svezia (6 punti ma in tre gare); mentre Armenia e Lussemburgo a quota 3 e zero punti con cinque gare disputate sono ormai eliminate.

Dunque un match abbordabile quello di oggi per la nostra Nazionale che non potrà far altro che vincere visto che il grande divario tecnico con la sua avversaria; fino ad ora nelle quattro gare giocate si sono registrate tre vittorie e un pareggio (a reti bianche contro l’Irlanda) con la difesa che è rimasta imbattuta. Uno di questi successi è avvenuto proprio contro l’Armenia del ct spagnolo Antonio Jesus Flores nella gara disputata il 13 ottobre scorso a Yerevan con rete decisiva dell’attaccante dell’Ascoli Gianluca Scamacca, che alla fine si è rivelata più difficile del previsto e con grande spavento finale visto che al 93′ gli armeni hanno sfiorato il pareggio con Bichakhchyan che ha colpito la traversa.

Oggi ci vorrà un’Italia subito pronta a mettere le cose in chiaro per evitare cali di concentrazioni e paure finali che potrebbero complicare il percorso per la qualificazione ad Euro 2021 dove ricordiamo si qualifica la prima classificata dei nove gironi più la migliore seconda, mentre le altre otto seconde giocheranno lo spareggio andata e ritorno per definire le ultime Nazionali qualificate che andranno ad aggiungersi oltre alle dieci già citate, anche ad Ungheria e Slovenia che hanno ottenuto il pass in quanto organizzatrici della manifestazione.

L’arbitro della gara sarà Stephanie Frappart, considerata l’arbitro donna più brava in circolazione tanto è vero che lo scorso 14 agosto è stata designata per dirigere la Supercoppa Europea giocata tra Liverpool-Chelsea. La Frappart ormai è entrata in pianta stabile nell’organico degli arbitri della Ligue 1 e ormai è presa in considerazione anche in campo internazionali vista la sua bravura. Nel match odierno sarà coadiuvata dagli assistenti Rahmouni e Jeanne.

Italia-Armenia Under 21, probabili formazioni

Italia (4-3-3): Plizzari; Adjapong, Bettella, Gabbia, Pellegrini; Frattesi, Zanellato, Locatelli; Sottil, Scamacca, Kean.

Armenia (4-2-3-1): Aslanyan; A. Mkrtchyan, Khachumyan, Danilelian, Grigoryan; Harutyunyan, R. Mkrtchyan; Melkonyan, Bichakhchyan, Nahapetyan; Hovhannisyan.

Italia-Armenia Under 21, diretta tv e streaming

La gara di qualificazione all’Europeo 2021 tra Italia-Armenia Under 21, con calcio d’inizio alle ore 18.30, sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2 con la telecronaca a cura di Luca De Capitani e il commento tecnico dell’ex calciatore Paolo Tramezzani, a bordocampo presente Andrea Riscassi; il collegamento inzierà alle ore 18.15.

Il match della Nazionale Under 21 sarà inoltre visibile anche in streaming gratuito su pc, tablet e smartphone tramite il servizio Rai Play.